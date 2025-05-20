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Регион
20 мая, 15:01

Уволенная после скандала с дочерью вологодская чиновница заявила, что у неё много предложений

Уволенная после скандала вологодская экс-чиновница: Буду работать ради Родины

Юлия Шевцова. Фото © Telegram / yuliashevtsovanuks

Юлия Шевцова. Фото © Telegram / yuliashevtsovanuks

Экс-глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная после скандала с её дочерью, заявила, что поддерживает решение начальства и продолжит работать «ради Родины». Об этом сообщает RTVI.

«Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере»,сказала Шевцова.

Она добавила, что имеет много предложений. Также экс-чиновница отметила, что будет работать «ради своей Родины».

Дед Мороз в помощь: Что ждёт вологодскую чиновницу Юлию Шевцову, уволенную за хамство дочери в адрес СВО
Дед Мороз в помощь: Что ждёт вологодскую чиновницу Юлию Шевцову, уволенную за хамство дочери в адрес СВО

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, где дочь Шевцовой угрожала своим потенциальным ухажёрам отправкой на СВО, которую могла бы организовать её мать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Чиновница извинилась за скандальное видео и назвала поведение своего ребёнка «ошибкой по глупости». Не помогло — губернатор уволил Шевцову.

Никита Никонов
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