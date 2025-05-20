Уволенная после скандала с дочерью вологодская чиновница заявила, что у неё много предложений
Уволенная после скандала вологодская экс-чиновница: Буду работать ради Родины
Юлия Шевцова. Фото © Telegram / yuliashevtsovanuks
Экс-глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная после скандала с её дочерью, заявила, что поддерживает решение начальства и продолжит работать «ради Родины». Об этом сообщает RTVI.
«Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере», — сказала Шевцова.
Она добавила, что имеет много предложений. Также экс-чиновница отметила, что будет работать «ради своей Родины».
Напомним, что ранее в Сети появилось видео, где дочь Шевцовой угрожала своим потенциальным ухажёрам отправкой на СВО, которую могла бы организовать её мать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Чиновница извинилась за скандальное видео и назвала поведение своего ребёнка «ошибкой по глупости». Не помогло — губернатор уволил Шевцову.