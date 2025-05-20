Уволенная после скандала с дочерью вологодская чиновница заявила, что у неё много предложений

Экс-глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная после скандала с её дочерью, заявила, что поддерживает решение начальства и продолжит работать «ради Родины». Об этом сообщает RTVI.

«Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере», — сказала Шевцова.