«Ошибка по глупости»: Вологодская чиновница оправдалась за поведение дочки после ролика об СВО
Вологодская чиновница Шевцова извинилась за скандальное видео дочери об СВО
Юлия Шевцова. Обложка © Telegram / Юлия Шевцова — Глава Нюксенского муниципального округа
Глава Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова извинилась перед всеми жителями Вологодской области и пользователями Сети после громкого скандала вокруг её дочери, которая выложила в Сеть провокационный ролик про СВО. Мать-чиновница принесла искренние извинения и объяснила, что гордится всеми гражданами, которые защищают интересы страны в зоне спецоперации.
Извинения от Юлии Шевцовой. Обложка © Telegram / Юлия Шевцова — Глава Нюксенского муниципального округа
Поведение своего ребёнка, Шевцова называет «ошибкой по глупости». Более того, чиновница заверила, что серьёзно поговорит с дочерью.
Некоторые комментаторы потребовали под видео, чтобы главу округа отстранили от должности, но та сообщила, что продолжит исполнять свои обязанности и всегда будет трудиться на благо Родины. А чтобы хоть как-то оправдать репутацию дочери, Шевцова заявила, что «нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия».
Напомним, что дочь руководителя Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой оказалась в центре громкого скандала в Интернете. Причиной стал ролик, где девушка, кривляясь, угрожает оппонентам отправкой на фронт, явно используя в качестве прикрытия должностное положение своей матери. «Ты чё фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама?», «Мэр (мы тебя на СВО отправим)» — с такими фразами сняла новый тренд дочка чиновницы.