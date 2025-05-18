«Ошибка по глупости»: Вологодская чиновница оправдалась за поведение дочки после ролика об СВО

Глава Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова извинилась перед всеми жителями Вологодской области и пользователями Сети после громкого скандала вокруг её дочери, которая выложила в Сеть провокационный ролик про СВО. Мать-чиновница принесла искренние извинения и объяснила, что гордится всеми гражданами, которые защищают интересы страны в зоне спецоперации.

Извинения от Юлии Шевцовой. Обложка © Telegram / Юлия Шевцова — Глава Нюксенского муниципального округа

Поведение своего ребёнка, Шевцова называет «ошибкой по глупости». Более того, чиновница заверила, что серьёзно поговорит с дочерью.

Некоторые комментаторы потребовали под видео, чтобы главу округа отстранили от должности, но та сообщила, что продолжит исполнять свои обязанности и всегда будет трудиться на благо Родины. А чтобы хоть как-то оправдать репутацию дочери, Шевцова заявила, что «нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия».