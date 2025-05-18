«Ты чё, попутал?»: Дочь вологодской чиновницы пригрозила «фраерам» отправкой на СВО
Дочь вологодской чиновницы осудили за провокационное видео в соцсетях об СВО
Девушка-героиня скандального видео с матерью Юлией Шевцовой. Обложка © TikTok
В Сети разгорелся громкий скандал из-за ролика, в котором фигурирует дочь главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой. На видео девушка кривляется перед камерой и угрожает неугодным отправкой на фронт, прикрывшись матерью-чиновницей.
Девушка угрожает хейтерам отправкой на фронт. Видео © TikTok
На видео девушка крутится перед зеркалом с голым пупком под слова из вирусного звука «ты знаешь, кто её сын?». Затем в ролике появляются кадры девушки с мамой — главой Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой.
«Она не будет мне мстить», — гласит подпись к ролику.
«Ты чё фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама?», — следует продолжение.
«Мэр (мы тебя на СВО отправим)», — указано в финале видео, где изображены кадры девушки с матерью-чиновницей.
Предположительно, тот самый аккаунт дочери вологодской чиновницы Шевцовой. Фото © TikTok
Сама девушка закрыла аккаунт и, предположительно, поменяла пару букв в никнейме. Тем временем некоторые местные СМИ считают, что видео может оказаться фейковым.
Тем временем в белорусской деревне Борки провели «урок ума» для школьников, снявших скандальный видеоролик в Могилёве во время салюта в честь 80-летия Победы. Подростков отвели к мемориалу, посвящённому жертвам зверств нацистов, где они возложили цветы и заслушали лекцию о подвиге советского народа.