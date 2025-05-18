«Ты чё, попутал?»: Дочь вологодской чиновницы пригрозила «фраерам» отправкой на СВО

В Сети разгорелся громкий скандал из-за ролика, в котором фигурирует дочь главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой. На видео девушка кривляется перед камерой и угрожает неугодным отправкой на фронт, прикрывшись матерью-чиновницей.

Девушка угрожает хейтерам отправкой на фронт. Видео © TikTok

На видео девушка крутится перед зеркалом с голым пупком под слова из вирусного звука «ты знаешь, кто её сын?». Затем в ролике появляются кадры девушки с мамой — главой Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой.

«Она не будет мне мстить», — гласит подпись к ролику. «Ты чё фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама?», — следует продолжение. «Мэр (мы тебя на СВО отправим)», — указано в финале видео, где изображены кадры девушки с матерью-чиновницей.

Предположительно, тот самый аккаунт дочери вологодской чиновницы Шевцовой. Фото © TikTok

Сама девушка закрыла аккаунт и, предположительно, поменяла пару букв в никнейме. Тем временем некоторые местные СМИ считают, что видео может оказаться фейковым.