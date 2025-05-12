Белорусских школьников отправили на «урок ума» после скандала с салютом на 9 Мая

В белорусской деревне Борки провели «урок ума» для школьников, снявших скандальный видеоролик в Могилёве во время салюта в честь 80-летия Победы. Подростков отвели к мемориалу, посвящённому жертвам зверств нацистов, где они возложили цветы и заслушали лекцию о подвиге советского народа. Видеоролик опубликовало издание Mogilev News в социальных сетях.

Школьники на уроке памяти. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mogilevnewsby

Во время салюта, организованного 9 мая по случаю Дня Победы, школьники решили снять ролик, показав средний палец. Скандальное видео быстро распространилось в соцсетях, после чего «смельчаков» быстро идентифицировали и привлекли к ответственности.

«Школьницы ознакомились с мемориальным комплексом, узнали о страшной истории этого места, посмотрели отрывки из фильма «Иди и смотри», а также получили наставление от представителя духовенства протоиерея Сергия Лободы», — следует из подписи к видеоролику.

Борки – место памяти о жертвах фашистского террора. В братской могиле покоятся 1800 мирных жителей, убитых 15 июня 1942 года в ходе карательной акции, организованной штурмбанфюрером СС Оскаром Дирлевангером.