Дед Мороз в помощь: Что ждёт вологодскую чиновницу Юлию Шевцову, уволенную за хамство дочери в адрес СВО Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отреагировал на громкий скандал с дочерью главы Нюксенского района Юлии Шевцовой: чиновница уволена без права вернуться на госслужбу. Сколько она зарабатывала и как живёт? 20 мая, 11:58 Губернатор Вологодской области уволил главу Нюксенского района Юлию Шевцову. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Telegram / Юлия Шевцова — глава Нюксенского муниципального округа, © Администрация Нюксенского муниципального округа Вологодской области

Чиновницу Шевцову заменит участник СВО

— Я решительно и всецело осуждаю поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа Ю. П. Шевцовой, — заявил в своём официальном телеграм-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. — Глава Нюксенского муниципального округа Ю. П. Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области.

По его словам, уволенная сможет найти себя в сфере, «не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития». При этом на должность главы муниципального округа губернатор планирует назначить участника СВО — такие кандидаты с опытом, по его словам, есть. После этого глава региона демонстративно отправился на встречу с семьями фронтовиков. Таким образом Филимонов дал понять Шевцовой, что её карьера госслужащей закончена.





Возможно, к этому решению губернатора подтолкнули политические причины — ранее Life.ru уже писал, что и без этой неприятности вокруг Филимонова регулярно вспыхивают скандалы. Ещё один, который может заметно добавить негатива к его публичной деятельности, главе области явно ни к чему.

В тексте Филимонова неожиданно вскрылись и причины скандала: у Шевцовой был конфликт с бывшими подчинёнными, которые, возможно, слили в Сеть видео её дочери.

— Которые не упустили возможности попытаться «воткнуть ей шпильку» из соображений личной мести, — обрисовал ситуацию губернатор.

Похоже, глава региона намекнул, что скандальное видео дочери чиновницы — Ксении — было опубликовано ещё осенью прошлого года, а скандал случился сейчас.

Как живёт семья Шевцовой

Life.ru изучил жизнь семьи экс-главы Нюксенского муниципального округа. Как выяснилось, уровень доходов Юлии Шевцовой был выше среднего в регионе.

Из доступных в Сети деклараций о доходах Шевцовой видно, что до того, как возглавить Нюксенскую администрацию, она работала в Великоустюгском муниципальном округе на должности заместителя руководителя администрации и параллельно начальником правового управления.

В 2018 году её зарплата составила 71 тысячу рублей и с тех пор постоянно росла. В последней доступной отчётности — за 2020 год — годовой доход заммэра Великого Устюга достиг 1,83 миллиона рублей, или более 150 тысяч рублей в месяц. При этом тогда же Шевцова задекларировала земельный участок площадью 1240 квадратных метров, городскую квартиру и жилой дом на 213 «квадратов».

Машины чиновница тоже меняла часто — обычно это были компактные городские кроссоверы. В 2020 году в собственности Шевцовой появился новенький японский паркетник Mitsubishi Outlander.

Декларация о доходах Юлии Шевцовой за 2020 год. Фото © declarator.org

Муж-бизнесмен и «Вотчина Деда Мороза»

До недавнего времени доходы семьи обеспечивал муж госслужащей — Анатолий Шевцов. Он занимался бизнесом — у него были строительные компании, лесопилка, туристические фирмы. Глава семейства возглавлял крупный туристический комплекс «Вотчина Деда Мороза», кроме этого, работал в системе ДОСААФ, возглавлял местный учебный центр.

Кроме того, он тоже был чиновником, работал в Великоустюгской администрации, и, возможно, при его участии состоялась карьера молодой супруги. Шевцов скончался летом 2023 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, до того как прийти на госслужбу, Юлия Шевцова была совладелицей жилищного кооператива «Юность» и числилась в нём казначеем. По адресу ЖСК находится жилой дом. Похоже, именно там находится квартира, указанная в декларации бывшей чиновницы.

Дом для гостей Деда Мороза

Расположенный недалеко от центра города двухэтажный семейный коттедж из той же декларации ещё недавно сдавался в посуточную аренду. Судя по многочисленным объявлениям в Интернете, хозяева были готовы размещать в нём до 10 гостей, а за дополнительную плату даже обеспечивали трансфер по Великому Устюгу. Среди прочих к услугам постояльцев также предлагались собственная сауна, спортзал с теннисным столом и камин в гостиной.

Это довольно популярный вид бизнеса среди местных жителей — в последние годы на новогодние праздники сюда приезжает множество туристов, в основном, конечно же, с детьми. В это время в городе яблоку негде упасть: цены на гостиницы и постоялые дворы растут в геометрической прогрессии — найти достойный вариант можно только сильно заранее.

Объявление о сдаче коттеджа в посуточную аренду появлялось на множестве площадок в Интернете. Фото © tvil.ru

После смерти главы семейства объявления были перенесены в архив, похоже, сейчас в коттедже живёт супруга с детьми. Этот вывод можно сделать из видеообращения Юлии Шевцовой, в котором она извинилась за дочь. Интерьер помещения, на фоне которого велась съёмка, совпадает с фотографиями гостевого дома из Интернета.

Похоже, в ближайшее время в ЕГРЮЛ, в учётной карточке бывшей чиновницы, может появиться новая запись: ИП с деятельностью в сфере аренды жилья, гостиниц и предоставления мест для временного проживания.

Авторы Евгений Кузнецов