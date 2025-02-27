Место Сталина и язычества: на что тратили деньги чиновники из команды эпатажного губернатора Вологодской области В Москве задержаны вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава регионального представительства в столице Кирилл Бочаров. Их обвиняют в вымогательстве взятки в 100 млн рублей. Они из окружения губернатора Георгия Филимонова. Их жизни позавидуют миллионеры. 26 февраля, 21:15 Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев, глава областного представительства в Москве Кирилл Бочаров, губернатор Георгий Филимонов. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Наталия Казаковцева, © VK / Представительство Вологодской области, © VK / Алексеев Денис Анатольевич

В чём обвиняют чиновников

По версии следствия, Денис Алексеев и Кирилл Бочаров вымогали 100 млн рублей с лесопромышленников АО «Березник» за общее покровительство и продление договора аренды лесных участков под вырубку. Обвинение вологодским чиновникам предъявлено, оба помещены под стражу. Им грозит до 15 лет заключения по наиболее тяжкой, шестой части статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Реакция губернатора Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов не стал отмалчиваться.

— Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине, — это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве, — по горячим следам заявил Филимонов.

Слова губернатора прямо противоречат информации, которую опубликовал Следственный комитет России.

— Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 млн рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращён региональным министерством, — сообщила пресс-служба СКР.

Аватар Георгия Филимонова в его личном телеграм-канале. Фото © Telegram / Филимонов LIVE

Если изучить вологодские паблики, то местные жители сейчас больше обсуждают не арестованных чиновников, а губернатора.

— Уже трое чиновников, приглашённых Георгием Филимоновым, оказались под следствием. Ещё несколько успели уволиться. Это команда губернатора. Он сам их набрал. Вот и делайте выводы. Ни при одном главе такое количество замов не было под следствием, — судачат вологжане.

Бодрый и богатый вице-губернатор Денис Алексеев

Денис Алексеев трудится в составе вологодского правительства с февраля 2024 года.

— Мне нужен бодрый, рабочий, способный руководитель, которого я буду напрямую озадачивать. Чтобы я знал, видел результаты его работы, — так представил его губернатор Георгий Филимонов.

Денис Алексеев — москвич. Ему 44. За плечами опыт работы замом в столичных департаментах охраны окружающей среды и капремонта, а также руководителем управления Росприроднадзора по ЦФО. Ещё раньше он заседал в Совете депутатов Одинцовского района Подмосковья, был топ-менеджером управляющих компаний ОАО «Барвиха» и «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство».

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Фото © VK / Алексеев Денис Анатольевич

В свободном доступе три декларации Алексеева. В 2016–2019 годах он заработал 6,3 млн рублей, его супруга — 13,5 млн. В собственности семьи имелись три квартиры, не считая одной съёмной, плюс дорогие мотоцикл Harley-Davidson и роскошный седан Mercedes S-класса. Именно в тот период Алексеев впервые попал в коррупционный скандал. СМИ тогда подозревали главу Росприроднадзора по ЦФО в крупных тратах — якобы он купил суперкар Porsche 911 за почти 9 млн рублей и слетал на сафари в Африку за 32 тысячи евро.

У чиновника явно много врагов. На компроматных сайтах содержится целое досье на него: он якобы носит часы Rolex Daytona Chronograph за 3 млн рублей, живёт на Рублёвке в особняке за 2,8 млн евро и ездит на Toyota Land Cruiser 300-й и 200-й серий с блатными номерами.

Человек, похожий на Дениса Алексеева, управляет машиной Toyota Land Cruiser 300, которая формально принадлежит другому человеку. Фото © avtogram.org

Его супруга — Елена Нистратова. Она старше его на четыре года, родилась в Варшаве, пользовалась элитными автомобилями Maserati Levante, BMW Х5, Bentley Continental GT, Porsche Panamera, Mercedes V- и G-класса. У неё есть бизнес с годовой выручкой 30–40 млн рублей: это мясной ресторан Eat Meat в одном из одинцовских бизнес-центров. На Нистратову была оформлена самая большая квартира семьи из последней декларации — пятикомнатная в ЖК «Петровский замок» за стадионом «Динамо» стоимостью свыше 60 млн рублей. А просторной студией (цена до 40 млн рублей) в историческом доме на углу Цветного и Рождественского бульваров пара владела совместно.

Якобы в этом особняке на Рублёвке живут Денис Алексеев с супругой. Фото © cian.ru

Что известно о Кирилле Бочарове

Кирилл Бочаров получил назначение четыре месяца назад, в октябре. Про него говорят, что он якобы бывший водитель губернатора Георгия Филимонова.

— Георгий Юрьевич, а правда ли, что второй задержанный сегодня — господин Бочаров — ваш бывший водитель-охранник? — такой вопрос главе региона задали сегодня в вологодских пабликах.

Глава областного представительства в Москве Кирилл Бочаров. Фото © VK / Представительство Вологодской области

Кириллу Бочарову 42 года. Он кандидат в мастера спорта, на любительском уровне играет в волейбольной лиге, увлекается оружием, любит одеваться в военный камуфляж.

Трудовая биография Кирилла Бочарова по всем пунктам пересекается с резюме Дениса Алексеева. В 2007–2017 годах Бочаров работал в коммунальной компании ОАО «Барвиха» под начальством Алексеева. После того как эта организация стала частью «Одинцовской теплосети», Бочаров учредил многопрофильную фирму ООО «Барвиха». Ею сейчас владеет его супруга Галина Бочарова, также она числится учредителем барвихинского предприятия «Лесная судьба», которое арендует лесной участок под Истрой. В 2017–2019 годах Кирилл Бочаров был сотрудником Дениса Алексеева в Росприроднадзоре по ЦФО. В 2020–2023 годах трудился на подведомственное мэрии ГБУ «Мосприрода».

Глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров в Басманном суде. Фото © ТАСС / Алиса Иванец

Похоже, что Кирилл Бочаров мог занимать крупногабаритную двушку в одинцовском ЖК «Гусарская баллада», пару панельных трёшек в одном из самых экологичных московских районов Хорошёво-Мнёвники, а также студию в объекте культурного наследия, жилом комплексе «Сущёвка» на Садовом кольце. Суммарная стоимость — не более 65 млн рублей.

Буквально месяц назад Кирилл Бочаров давал объявление, что ищет личного водителя на зарплату 100 тысяч рублей. В соцсетях его мать выкладывала добротную дачу из цельного бруса и красный Mini Cooper с британским флагом на крыше.

ЖК «Сущёвка» на Садовом кольце. Фото © 2gis

Чем прославился губернатор Вологодской области

Георгий Филимонов работает губернатором Вологодской области с октября 2023 года. За полтора года у власти он успел отметиться громкими, но странными решениями. Он придумал «акушерский туризм» — по этой программе любая приезжая женщина может получить 50 тысяч рублей за рождение ребёнка в регионе. Некоторые эксперты связали это с попыткой искусственно улучшить плачевную демографическую ситуацию в Вологодчине.

Много споров вызвало установление по инициативе губернатора памятника Иосифу Сталину в Вологде. Забавный факт: в губернаторской приёмной Филимонова висит картина, где ему жмёт руку Сталин. Ранее губернатор демонстрировал портреты Мао Цзэдуна, бюсты Феликса Дзержинского, Лаврентия Берии и других коммунистических лидеров.

Сталин и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Фото © Telegram / Филимонов LIVE

При этом Георгий Филимонов позиционирует себя глубоко верующим человеком и восстанавливает православные храмы. Не чужда ему и отечественная языческая традиция. У него есть второе имя — сакральное, из славянской дохристианской эпохи, которое он скрывает от окружающих. Об этом чиновник некогда хвалился сам. Также он назвал древними славянскими именами всех своих четырёх дочерей.

Филимонов заставлял подчинённых отжиматься на камеру и писать диктант по русскому языку, со сцены читал рэп и делал «вертушку», предлагал «выскочить раз на раз» задавшему неудобный вопрос местному жителю. Филимонов известен как непримиримый борец с алкоголем и абортами. Так, с 1 марта спиртное в регионе будет продаваться по будням только с 12:00 до 14:00. Аборты же он хочет запретить полностью, даже в частных клиниках.

Георгий Филимонов из респектабельной семьи. Отец управляет череповецким Центром боевых искусств, мать — худрук местного молодёжного театра. У Филимонова прекрасное образование: он учился в столичном РУДН и Дипломатической академии МИД. Карьера тоже на зависть: десять лет работал в разных должностях при Администрации Президента. Осенью 2021 года его назначили заместителем председателя Правительства Московской области. На этом посту он, вероятно, и познакомился с арестованными Бочаровым и Алексеевым.

ЖК «Ближняя дача». Фото © domclick.ru

Семья Георгия Филимонова, возможно, пользуется квартирой площадью 127 квадратов в престижном жилом комплексе «Ближняя дача». Этот дом хвалят за удачное расположение — вокруг природный заказник «Долина реки Сетунь» — и за тщательно охраняемую территорию с отличной инфраструктурой. Цена может составлять около 140 млн рублей. Эта недвижимость задекларирована.

Также в последней декларации Филимонова упомянуты две квартиры скромных размеров и старенькие автомобили, Cadillac с Mercedes ML-класса. Заработал губернатор почти 9 млн рублей, его супруга, бывшая балерина, — чуть более 200 тысяч.

Георгий Филимонов с супругой. Фото © VK / Ирина Филимонова

Авторы Пётр Егоров