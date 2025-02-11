Бедняки с телефонами за 140 тыс. Кто из чиновников Мытищ ответит за скандал с квартирой для семьи мигрантов Следственный комитет возбудил дело о халатности против неназванного замглавы подмосковных Мытищ. Речь идёт о выдаче большой квартиры семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова как малоимущим. Что известно об этом скандале. 11 февраля, 17:01 Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов с семерыми детьми получили от мэрии Мытищ сертификат на 24 млн рублей. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Олег Елков, © Telegram / Юлия Купецкая | Мытищи

Кто стал фигурантом уголовных дел

Следственное управление по Московской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность» против замглавы Мытищ. Имя подозреваемого не называется. О задержании не сообщалось. Чиновнику вменяют то, что он не проверил достоверность сведений, представленных семьёй Тахмины Самадовой для получения сертификата на новую квартиру. Следует отметить, что у главы администрации Мытищ Юлии Купецкой всего 11 заместителей.

Как выяснили следователи, Самадова намеренно занизила в несколько раз доходы мужа, а также предоставила не соответствующую действительности выписку из домовой книги о проживании по месту жительства 13 человек. Опровергли малоимущий статус семьи и изъятые у её членов мобильные телефоны стоимостью до 140 тысяч рублей.

— При правильном расчёте получение жилищного сертификата было бы исключено, — констатируют силовики.

Таким образом, сертификат аннулирован, скандальную семью исключили из очереди на жильё.

Ранее по подозрению в совершении особо крупного мошенничества задержали саму Тахмину Самадову. Согласно базе Мытищинского горсуда, следователи просили избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако судья по какой-то причине оставил это ходатайство без рассмотрения. По некоторым данным, Самадову защищает целая команда высококлассных юристов, а ещё она беременна восьмым ребёнком.

Кто сделал подарок Самадовой и Рахимову

На старый Новый год Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов с семерыми детьми получили роскошный подарок от администрации подмосковных Мытищ — сертификат на 24 млн рублей на приобретение новой просторной квартиры. Документ им вручила лично глава города Юлия Купецкая. Чиновница сообщила об этом с гордостью в соцсетях.

— Тахмина — волонтёр в благотворительных фондах. У неё высшее теологическое образование, поэтому духовное воспитание детей в семье очень развито, — подчеркнула Купецкая.

По словам градоначальницы, раньше Тахмине, Рамазону, их детям, а также её матери плюс брату с двумя сыновьями (всего 13 человек) приходилось ютиться в «однушке».

Семья Самадовой была представлена мэрии Мытищ как малоимущая. Фото © Telegram / Юлия Купецкая | Мытищи

Если мэр ждала массового восхищения, она ошиблась. Мытищинцы пришли в ярость — это видно по комментариям в её официальных соцсетях. Купецкую до сих пор «хейтят» под каждым постом десятки раз на дню. Судя по всему, модераторы поначалу затирали самые неудобные реплики, но потом бросили это и пустили всё на самотёк. Слишком много негатива.

Купецкой припомнили историю двухлетней давности, когда она не сумела скрыть отпуск на Мальдивах. Она отдыхала там в компании дочери и заместительницы по финансам Людмилы Ивановой. В аэропорту по возвращении у женщин попытались взять интервью блогеры. По слухам, поездка могла обойтись в миллионы рублей.

В ответ на нападки Юлия Купецкая поставила на аватар символ Z и сослалась на Конституцию.

— Семья Самадовых полностью соответствует всем условиям. Тахмина с мужем, детьми и мамой в Мытищах уже 14 лет и являются гражданами РФ. Особо хочу выделить, что два родных брата Тахмины сегодня на передовой, на СВО. Они оба тяжело ранены и награждены, — оправдалась Купецкая.

Вскоре в Сети появились подробности о жизни Тахмины и Рамазона.

«Малоимущая» семья

По данным Telegram-канала Mash Room, Тахмина Самадова работала в 2019–2022 годах уборщицей в доме Юлии Купецкой, то есть женщины были давно знакомы. Также Life.ru нашёл номер официозной административной газеты города Мытищ. Там на передовице фотография школьников, из-за спин которых выглядывает Самадова. А ниже — обращение Купецкой к мытищинским учителям.

Купецкая и Самадова, возможно, были знакомы ранее. Фото © nedelya-v-okruge.ru

Благотворительностью Тахмина действительно занимается. Но неофициально, без регистрации в Минюсте. Складывается впечатление, что она отправляет детские вещи в Таджикистан и проводит бесплатные занятия на религиозную тему — это видно из её соцсетей. Никакой бизнес на неё не оформлен.

А вот про братьев на СВО в её пабликах ни слова.

Своё первое жильё — ту самую «однушку», где якобы ютилась чёртова дюжина человек, — Тахмина купила в декабре 2020-го. По закону она в принципе не могла встать в очередь на новую квартиру раньше чем через пять лет, а этот срок ещё не истёк.

Тахмина Самадова с дочерью. Фото © Telegram / Юлия Купецкая | Мытищи

В свою очередь, муж Самадовой Рамазон Рахимов выкладывал в соцсетях, как много путешествует по миру. Например, в 2023-м он посетил Саудовскую Аравию. Такая поездка не может стоить дешевле 150 тысяч рублей за одного. Больше шума наделали две другие публикации Рамазона, где он разместил флаг одной из стран Средней Азии с подписью:

— Тот флаг, за который я умру. Тот флаг, за который я порву.

По данным судебных приставов, Рамазон Рахимов совершил административное правонарушение на общественном транспорте. Предположительно, он мог жить вовсе не в тесной «однушке», а в крупногабаритной «трёшке», снять которую можно за 70 тысяч в месяц, а купить за 15-17 млн рублей. Именно туда ему приходили квитанции.

До сих пор без ответа остаётся вопрос, почему у Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова разные фамилии. Может сложиться впечатление, что их брак фиктивный.





Что известно про мэра Мытищ

В Сети сейчас невесело шутят, что быть заместителем очень опасно. Сертификат вручала лично Юлия Купецкая, утверждала, что всё законно, тоже она. Тем не менее в подозреваемых ходит её неназванный зам, который подписал решение о выделении сертификата Тахмине Самадовой.

43-летняя Юлия Купецкая — человек, чья биография укладывается в пару абзацев. Училась в частном вузе на юриста. Работала в структурах администрации Серпухова, стала врио мэра этого города, потом пересела в кресло градоначальника Мытищ.

Юлия Купецкая. Фото © mytyshi.ru

Формально у неё с мужем (он работал директором СДЮШОР в Ступине) пара скромных квартир, в Подольске и Климовске, две среднего размера дачи плюс три иномарки. И доход не более трёх миллионов рублей в год. Ещё их дочь выкладывает фотографии из квартала элитных таунхаусов.

Авторы Пётр Егоров