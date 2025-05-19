Власть попутали: Почему дочь чиновницы из Вологодской области считает, что личных недругов нужно отправлять в зону СВО Глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова до сих пор пытается погасить скандал вокруг своей 19-летней дочери, которая угрожала своим недругам отправить их в зону СВО. Губернатор Вологодчины Георгий Филимонов пока хранит молчание. 19 мая, 14:35 Глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Владимир Смирнов, © Telegram / Юлия Шевцова — глава Нюксенского муниципального округа

Как дочь чиновницы подставила мать

— Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим, — заявила 19-летняя Ксения Шевцова в ролике, опубликованном ею в соцсетях.

Это видео буквально взорвало блогосферу — в адрес семейства посыпались сотни гневных комментариев со стороны участников спецоперации и их семей.

Шевцова-старшая, будучи чиновницей опытной, попыталась купировать скандал на корню: видео было удалено, личные аккаунты членов семьи закрыты, а сама она записала видеообращение с извинениями за дочь. В нём мать назвала поведение Ксении недопустимым, заявила, что уже провела с ней «серьёзный разговор», заверила аудиторию в своей поддержке курса страны и любви к Родине.

Скандальный ролик быстро распространился по Сети. Видео © Telegram / SHOT

Кроме того, она попыталась придать скандалу политическую окраску, намекнув, что за раскруткой скандала стоят некие противодействующие ей силы.

— Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов, — заявила глава района.

Юлия Шевцова попыталась купировать скандал видеоизвинением. Видео © Telegram / SHOT

Но, кажется, это только добавило масла в огонь. К народной критике присоединились известные блогеры и даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заметившая, что Шевцова записала «странное видео с извинениями дерзким тоном». В Сети стали множиться призывы к добровольной отставке с поста главы районной администрации, который «мог бы как раз занять участник СВО».

Интересно, что на случившееся до сих пор не последовала реакция со стороны губернатора Вологодчины Георгия Филимонова. Именно он ещё в мае 2024 года рекомендовал назначить Шевцову на пост главы Нюксеницы. А сама чиновница тогда активно позиционировала себя как члена «команды Филимонова», носила соответствующий мерч и фотографировалась в обнимку с губернатором.

Юлия Шевцова и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Фото © Telegram / Юлия Шевцова — глава Нюксенского муниципального округа

При этом вокруг самого главы региона часто вспыхивают скандалы. В феврале в Москве задержали других членов команды Филимонова — вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу регионального представительства в столице Кирилла Бочарова. Их обвиняют в вымогательстве взятки в 100 млн рублей с лесопромышленников АО «Березник» за общее покровительство и продление договора аренды лесных участков под вырубку.

А в начале мая неожиданно поползли слухи о его скорой отставке.

— Что вы там курите, шизоиды? Или пьяные? — написал на своей официальной странице Филимонов, обращаясь к источникам информации.

Похоже, ставшая резонансной история с дочерью Шевцовой может добавить новых красок в динамичное информационное поле вокруг губернатора.

Где ещё дети чиновников портили жизнь родителей

Российские чиновники умеют навлекать на себя народный гнев. Например, в 2018 году случился масштабный скандал в Брянской области. Сотрудники администрации города Клинцы весной того года отправили своих детей в Турцию за счёт международного благотворительного фонда им. Андрея Карлова, который помогает детям с тяжёлыми заболеваниями и находящимся в сложной жизненной ситуации. Оказалось, что по программе фонда поехать на отдых должна была местная ребятня, но жителям города о ней даже не сообщили.

В эпицентре скандала оказались мэр города Олег Шкуратов (в отправленной партии детей оказалась его дочь), а также заммэра Людмила Лубская. Апогея накал страстей достиг, когда выяснилось, что Шкуратов — человек небедный. За предыдущий год он заработал 67 млн рублей и вполне мог бы отправить детей за границу за собственный счёт.

Мэр Клинцов Олег Шкуратов. Фото © klinci.ru

При этом чиновники себя виноватыми не посчитали — та же Лубская заявила, что дети работников администрации рождены и проживают в городе Клинцы, мол, все условия программы были выполнены, а её начальник добавил, что в Турцию поехали те дети, которые добились успехов в учёбе, спорте или общественной деятельности.

Губернатор области Александр Богомаз тогда публично заявлял, что госслужащих призовут к ответу: «Чиновник послал на отдых свою дочь — моральная норма нарушена, за что он понесёт наказание, вплоть до увольнения».

Однако на деле виновники практически не постарадали: Шкуратов по-прежнему возглавляет администрацию Клинцов — ему прокуратура «вынесла особое представление». Лубская действительно ушла из администрации, но уже 1 октября 2019 года снова была назначена на должность заместителя главы Клинцовской горадминистрации.

Кто из чиновников действительно ответил за свои слова

В том же 2018 году случился ещё один резонансный скандал в Саратове. Его фигуранткой стала тогдашняя министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. 10 октября на заседании рабочей группы думского комитета по социальной политике чиновница предложила увеличить в регионе прожиточный минимум на 288 рублей. Что местные депутаты посчитали недостаточным и предложили увеличить его хотя бы на 500.

Экс-министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова. Фото © VK / Министерство занятости, труда и миграции 64

Между министром и народными избранниками вспыхнула полемика, в ходе которой Соколова заявила, что обсуждаемый в размере 3,5 тыс. рублей прожиточный минимум для граждан будет вполне достаточным «для минимальных физиологических потребностей». И тогда же она произнесла ставшую резонансной фразу «Макарошки всё время стоят одинаково», которую приправила дополнением, что, мол, просто нужно искать скидочные и акционные товары в продовольственных магазинах. На предложение депутатов самой пожить на этот минимум министр заявила, что сделать это ей не позволит статус.

Наталья Соколова была уволена с занимаемой должности указом губернатора Валерия Радаева спустя два дня после скандального заседания. На высоких должностях чиновница, судя по специализированным источникам, больше не появлялась. Впрочем, экс-министр с тех пор не бедствует: муж Соколовой — крупный бизнесмен, владеющий в Саратовской области рядом предприятий, включая рыбный завод.

Нужно ли наказать дочь Шевцовой за её слова? 0 Да, пусть станет медсестрой или волонтёром в прифронтовой зоне Нужно возбудить уголовное дело о дискредитации участников СВО Её нужно простить, она молодая и глупая, поняла свою ошибку

Авторы Евгений Кузнецов