Тот самый Палыч: Какое наследство оставил основатель марки «У Палыча» Андрей Сульдин В среду стало известно о смерти 56-летнего самарского бизнесмена Андрея Сульдина. Он считается основателем федеральной сети магазинов «У Палыча». Что осталось у предпринимателя? 14 мая, 16:40 Андрей Сульдин. Обложка © Коллаж © Life.ru, © ТАСС / Игорь Генералов, © tgstat.ru

Почему Сульдин лишился «У Палыча»

13 мая скончался основатель популярнейшей торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Ему было всего 56 лет. Точная причина смерти пока не раскрывается, но известно, что у него были проблемы со здоровьем, в частности сахарный диабет. Предприниматель родился в Самаре, и там же буквально своими руками создал знаменитый бренд.

Если верить данным бизнес-реестров, к популярному у россиян проекту Сульдин не имеет отношения уже более 10 лет. В Самаре в тот период судачили о том, что успешный бизнес у него якобы «отжали». Сейчас права на марку принадлежат местному предприятию «Самарский трактир», официально основанному в 1992 году и, похоже, торгующему франшизой. Все 100 процентов предприятия с 2018 года находятся в собственности у кипрской компании «Сантезия лимитед», однако к моменту её появления в ЕГРЮЛ в качестве единственного владельца Сульдина в списках учредителей уже не было. Судя по данным бизнес-реестров, большой передел среди собственников случился ещё между 2010 и 2014 годами.

С тех пор основатель «У Палыча» боролся за своё место в бизнесе — держал магазины, торгующие продуктами и табаком, занимался ресторанами. Впрочем, в начале десятилетия предприниматель избавился вообще от всего — возможно, как раз по причине пошатнувшегося здоровья. Последнее его предприятие закрылось в 2022 году.

И похоже, за душой у Сульдина к концу его жизни совсем ничего не осталось — в последние несколько лет он накопил огромное количество в общем небольших просрочек по кредитам и различным платежам. В какой-то момент их количество вроде бы даже уменьшалось, но с 2023 года снова начало расти — на данный момент у судебных приставов открыты 31 делопроизводство на сумму почти 1 млн рублей.

Как Сульдин сделал знаменитую марку

История бренда началась в 1991 году, когда Сульдин открыл собственное кафе при местном ДК. Позже оно превратилось в ресторан, и в тот период предприниматель придумал продавать полуфабрикаты навынос. Так и появилась марка «У Палыча», её название обязано отчеству основателя. Проект оказался долгоживущим — в этом году ему исполняется 34 года.

Около половины фирменных магазинов «У Палыча» находятся в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Изначально фирма специализировалась на пельменях, а в 1997 году появились знаменитые торты, куличи и прочие хлебо-булочные сладости. С тех пор у предприятия появились собственные мощности — мясокомбинаты, кондитерские фабрики, сыродельные заводы.

Их продукцию можно купить в более чем 400 фирменных магазинах «У Палыча». При этом среди них как собственные торговые площади, так и работающие по франшизе. Практически половина из них находится в Москве.

Авторы Евгений Кузнецов