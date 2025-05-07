50 оттенков «Монохрома». Как украинка, одевающая русских хипстеров, выдала себя в преддверии Дня Победы Когда Москва готовилась к параду 9 Мая, совладелица российской марки дорогой одежды «Монохром» Алиса Боха возмутилась, что, мол, из-за ограничений бутик в центре теряет прибыль. Чем известны хозяева бренда? 7 мая, 14:59 Алиса Боха. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © monochrome.ru, © Shutterstock / FOTODOM / aliferia project

Что такое «Монохром»

Как сообщает о себе бренд MONOCHROME, он был основан в 2015 году Николаем Богдановичем как проект, специализирующийся на дизайнерской полиграфии. Уже в 2016 году — с приходом главного дизайнера бренда Алисы Бохи — компания представила первый оверсайз-свитшот, силуэт которого является культовым и сегодня. Бренд делает ставку на модели оверсайз для хипстеров. Цены откровенно высокие: худи и свитшоты 20–24 тыс., майки — 10–14 тыс. Бутики есть на Патриарших прудах, на Большой Дмитровке, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, во Владивостоке.

«Монохром» активно продвигает продукцию в соцсетях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monochrome_you

Чем парад возмутил «Монохром»

Совладелицу популярного среди хипстеров модного российского бренда «Монохром» Алису Боху возмутили введённые в Москве ограничения в период подготовки к Параду Победы, в том числе и в целях безопасности. Видите ли, её не устроило, что бутик в центре Москвы пришлось открыть на несколько часов позже.

— Потому что что? Правильно — парад. Потому что что? Правильно — всем плевать на бизнес чужой. Ноу комментс, как говорится… — заявила Боха.

В ответ на посыпавшиеся гневные комментарии креативный директор бренда лишь огрызалась и хамила подписчикам, чем только подливала масла в огонь. В итоге преданные покупатели начали заявлять о своём бойкоте марке. Владелец и генеральный директор юрлица Николай Богданович успел извиниться за сотрудницу — и вскоре запись была удалена, однако выяснилось, что подобные провокации Алиса Боха делает не впервые.

Например, совсем недавно, когда разразился скандал с откровенно русофобской позицией актрисы Александры Бортич, которая, как оказалось, до сих пор снимается в российском кино и зарабатывает приличные деньги, 3 мая, телеграм-канал «Монохрома» поддержал артистку, опубликовав пост с рекомендациями смотреть фильмы с участием Бортич.

Занятно, что как минимум 1,2 тыс. из почти 40 тыс. подписчиков канала отреагировали на рекламу предложением выпить таблетку успокоительного, использовав соответствующий смайл реакции.

Кто такая Алиса Боха

Алиса Боха на самом деле Алеся Матящук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alisaboha

Алисе Бохе 42 года, и это, понятно, псевдоним. Её настоящее имя Алеся Матящук. Девушка родом из Украины, родилась в селе Приборовка Липовецкого района Винницкой области. В России жила в 6-м микрорайоне Зеленограда, где, похоже, зарегистрирована и по сей день. Впрочем, бизнесвумен довольно часто видели в Пресненском районе Москвы, на Красногвардейском бульваре, рядом с «Москвой-Сити».

В Москве Боха начинала карьеру как стилист, в профессию, по её словам, попала случайно — с позиции ассистента в глянцевом журнале. В середине прошлого десятилетия девушка создавала луки для звёзд российской эстрады и просто небедных москвичек. Один собранный лук тогда ею оценивался в 15–20 тыс. рублей. Позже решилась и на собственную одежду.

Примерно тогда же она стала Богданович — вышла замуж за официального владельца «Монохрома» Николая Богдановича. Похоже, «Боха» — это отфамильное сокращение с использованием фрикативного «г», характерного для украинского языка.

Занятно, что официально к популярной торговой марке Матящук не имеет никакого отношения. На ней числится лишь ИП, открытый в 2020 году и работающий в сфере дизайна и торговли одеждой, обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах и Интернете.

Кто владеет фирмой «Монохром»

Офис «Монохрома» находится буквально в минутах езды от места жительства Бохи. Единственный владелец фирмы — 37-летний Николай Богданович. Кроме собственно производства ему как ИП принадлежат все права на товарные знаки бренда — Алиса Боха даже не является лицензиатом. Хотя многочисленные фотографии в соцсетях создают впечатление, что главная в семейном бизнесе как раз супруга. Она, кстати, старше мужа на пять лет.

Бизнесмен, похоже, отнюдь не бедствует: по итогам 2024 года его фирма, созданная в 2019 году, отчиталась о выручке в сумме 2 млрд рублей. В последнее время «Монохром» является лицензиатом марок для разных компаний и в том числе шил под ними одежду. В 2023 году «Монохром» получил субсидии и гранты от государства на сумму без малого миллион рублей.

«Монохром» отлично зарабатывает в России. © spark-interfax.ru

При этом скандал, затеянный Алисой Бохой по поводу проведения Парада Победы 9 мая 2025 года, возможно, имеет не только бытовую природу, как теперь случившееся пытаются представить в соцсетях супруги.

Практически сразу после начала СВО — в июне 2022 года — Николай Богданович неожиданно приехал в Казахстан. Здесь он получил индивидуальный номер налогоплательщика, а сразу после открыл фирму «Монохром Казахстан».

Юридический адрес нового бизнеса находится в квартире современной изящной жилой высотки на проспекте Женис — недалеко от центра столицы республики Астаны. Возможно, в тот момент супруги могли планировать перевод бизнеса за границу.

Авторы Евгений Кузнецов