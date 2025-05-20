«Это точно поможет многое осознать»: Вологодский губернатор вмешался в скандал с дочкой чиновницы
Губернатор Филимонов отправил в отставку вологодскую чиновницу Шевцову
Юлия Шевцова. Обложка © Telegram / Юлия Шевцова - Глава Нюксенского муниципального округа
Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова была отправлена в отставку в связи с инцидентом, произошедшим с её дочерью. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в своём телеграм-канале.
«Ю.П.Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, записать её на курсы медицинских сестёр и может быть направить на стажировку волонтёром в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать», — написал он.
Губернатор подчеркнул, что причиной отставки стала ценностная несовместимость проступка дочери чиновницы с принципами работы правительства области. На должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник специальной военной операции.
Напомним, что ранее в Сети появилось видео, где дочь Шевцовой угрожала своим потенциальным ухажёрам отправкой на СВО, которую могла бы организовать её мать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Чиновница извинилась за скандальное видео и назвала поведение своего ребёнка «ошибкой по глупости».