«Это точно поможет многое осознать»: Вологодский губернатор вмешался в скандал с дочкой чиновницы

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова была отправлена в отставку в связи с инцидентом, произошедшим с её дочерью. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в своём телеграм-канале.

«Ю.П.Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, записать её на курсы медицинских сестёр и может быть направить на стажировку волонтёром в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать», — написал он.