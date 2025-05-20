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Регион
19 мая, 22:15

«Это точно поможет многое осознать»: Вологодский губернатор вмешался в скандал с дочкой чиновницы

Губернатор Филимонов отправил в отставку вологодскую чиновницу Шевцову

Юлия Шевцова. Обложка © Telegram / Юлия Шевцова - Глава Нюксенского муниципального округа

Юлия Шевцова. Обложка © Telegram / Юлия Шевцова - Глава Нюксенского муниципального округа

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова была отправлена в отставку в связи с инцидентом, произошедшим с её дочерью. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в своём телеграм-канале.

«Ю.П.Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, записать её на курсы медицинских сестёр и может быть направить на стажировку волонтёром в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что причиной отставки стала ценностная несовместимость проступка дочери чиновницы с принципами работы правительства области. На должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник специальной военной операции.

Власть попутали: Почему дочь чиновницы из Вологодской области считает, что личных недругов нужно отправлять в зону СВО
Власть попутали: Почему дочь чиновницы из Вологодской области считает, что личных недругов нужно отправлять в зону СВО

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, где дочь Шевцовой угрожала своим потенциальным ухажёрам отправкой на СВО, которую могла бы организовать её мать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Чиновница извинилась за скандальное видео и назвала поведение своего ребёнка «ошибкой по глупости».

Антон Голыбин
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