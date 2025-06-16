Тела 800 убитых младенцев ищут на территории Дома матери и ребёнка в Ирландии
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В ирландском Туаме, графство Голуэй, развернулись масштабные поиски останков младенцев. Предполагается, что в бывшем учреждении для матерей и детей, действовавшем с 1925 по 1961 год, находится массовое захоронение почти 800 малышей, которых скинули в яму. Об этом пишет Sky News.
В те годы Ирландия находилась под глубоким влиянием католицизма, и рождение детей вне брака считалось тяжким грехом. Незамужних беременных женщин принудительно отправляли в подобные приюты, где они и их новорождённые подвергались остракизму.
По данным местного историка Кэтрин Корлесс, тела умерших младенцев предположительно сбрасывались в заброшенный канализационный резервуар, известный среди местных как «яма». Теперь ирландские власти намерены провести ДНК-идентификацию максимально возможного числа останков, чтобы обеспечить всем найденным детям достойное упокоение.
Ранее в Вене при реконструкции одного из футбольных полей нашли братскую могилу римских солдат. Всё это время они покоились прямо под ногами футболистов. В общей сложности там обнаружили останки около 150 римлян с боевыми отметинами на костях.