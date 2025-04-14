Массовое захоронение римских солдат нашли под футбольным полем в Австрии
PM: В Вене при реконструкции футбольного поля нашли братскую могилу
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Вене при реконструкции футбольного поля в районе Зиммеринг была обнаружена братская могила. Как сообщает Popular Mechanics, строители наткнулись на человеческие останки, которые, по предварительным данным археологов, принадлежат римским солдатам.
В братской могиле археологи нашли останки примерно 150 мужчин 20-30 лет, погибших одновременно в конце I века нашей эры. Многочисленные травмы на костях и нетипичное для римлян захоронение (без кремации) указывают на то, что это солдаты, павшие в бою. По мнению Венского музея, эта находка может пролить свет на историю основания города.
Ранее Life.ru сообщал, что немецкие археологи обнаружили две мумии, возраст которых примерно 7-8 тысячелетий. Эти редчайшие находки принадлежат изолированной группе людей. Учёные поражены, так как генетический портрет этой затерянной культуры кардинально отличается от того, что ожидалось увидеть.