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14 апреля, 12:37

Массовое захоронение римских солдат нашли под футбольным полем в Австрии

PM: В Вене при реконструкции футбольного поля нашли братскую могилу

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Вене при реконструкции футбольного поля в районе Зиммеринг была обнаружена братская могила. Как сообщает Popular Mechanics, строители наткнулись на человеческие останки, которые, по предварительным данным археологов, принадлежат римским солдатам.

В братской могиле археологи нашли останки примерно 150 мужчин 20-30 лет, погибших одновременно в конце I века нашей эры. Многочисленные травмы на костях и нетипичное для римлян захоронение (без кремации) указывают на то, что это солдаты, павшие в бою. По мнению Венского музея, эта находка может пролить свет на историю основания города.

Ранее Life.ru сообщал, что немецкие археологи обнаружили две мумии, возраст которых примерно 7-8 тысячелетий. Эти редчайшие находки принадлежат изолированной группе людей. Учёные поражены, так как генетический портрет этой затерянной культуры кардинально отличается от того, что ожидалось увидеть.

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Алиса Хуссаин
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