Уникальные захоронения китобоев 400-летней давности найдены на Шпицбергене
NIKU: В Норвегии нашли сотни могил китобоев 17 века из-за таяния вечной мерзлоты
Норвежские учёные обнаружили уникальные захоронения китобоев 17–18 веков на архипелаге Шпицберген, открытие удалось сделать благодаря таянию льдов вечной мерзлоты. Найденные могилы оказались самыми древними среди аналогичных артефактов. Об этом сообщается на сайте Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU).
«Эти захоронения уникальны, их аналоги крайне редко встречаются в Европе. <...> Захоронения стремительно разрушаются, но нам ещё многое предстоит изучить, пока не стало слишком поздно», — пояснила археолог Лизе Локту.
Она напомнила, что потепление климата продолжается, поэтому дальнейшее расползание грунта и таяние льдов может привести к уничтожению археологических объектов. Сейчас найденные захоронения могут многое рассказать о китобойном промысле прошлых веков. Всего на Шпицбергене может находиться около 600 могил китобоев.
Учёные уже представили первые результаты анализа останков. Так, следы на их костях указывают на износ суставов от физического труда и дефицита витаминов. Многие китобои, судя по всему, могли умереть от цинги. Специалисты провели и ДНК-тесты, которые позволили установить, что среди китобоев были приезжие из разных уголков Европы, пытавшиеся сколотить состояние на опасном промысле. Некоторым удавалось это сделать, среди захоронений есть богато оборудованные. Кроме того, обнаружены доказательства того, что одежду умерших продавали на аукционах, а вырученные деньги отправляли семьям на родину.
Ранее сообщалось, что на севере Мексики, неподалёку от границы с США, нашли массовое захоронение. В ходе раскопок достали 56 неизвестных человеческих тел. В этом регионе страны заправляет преступная группировка La Linea, одна из вооружённых бригад картеля Сьюдад-Хуарес на границе с США. В захоронениях нашли гильзы, отрезанные части тел и одежду.