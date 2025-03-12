Уникальные захоронения китобоев 400-летней давности найдены на Шпицбергене

Норвежские учёные обнаружили уникальные захоронения китобоев 17–18 веков на архипелаге Шпицберген, открытие удалось сделать благодаря таянию льдов вечной мерзлоты. Найденные могилы оказались самыми древними среди аналогичных артефактов. Об этом сообщается на сайте Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU).

В Норвегии нашли древние могилы китобоев. Фото © niku.no, Лизе Локту/Губернатор Шпицбергена.

В Норвегии нашли древние могилы китобоев. Фото © niku.no, Лизе Локту/Губернатор Шпицбергена.

«Эти захоронения уникальны, их аналоги крайне редко встречаются в Европе. <...> Захоронения стремительно разрушаются, но нам ещё многое предстоит изучить, пока не стало слишком поздно», — пояснила археолог Лизе Локту.

В Норвегии нашли древние могилы китобоев. Фото © niku.no, Лизе Локту/Губернатор Шпицбергена.

В Норвегии нашли древние могилы китобоев. Фото © niku.no, Лизе Локту/Губернатор Шпицбергена.

Она напомнила, что потепление климата продолжается, поэтому дальнейшее расползание грунта и таяние льдов может привести к уничтожению археологических объектов. Сейчас найденные захоронения могут многое рассказать о китобойном промысле прошлых веков. Всего на Шпицбергене может находиться около 600 могил китобоев.

Учёные уже представили первые результаты анализа останков. Так, следы на их костях указывают на износ суставов от физического труда и дефицита витаминов. Многие китобои, судя по всему, могли умереть от цинги. Специалисты провели и ДНК-тесты, которые позволили установить, что среди китобоев были приезжие из разных уголков Европы, пытавшиеся сколотить состояние на опасном промысле. Некоторым удавалось это сделать, среди захоронений есть богато оборудованные. Кроме того, обнаружены доказательства того, что одежду умерших продавали на аукционах, а вырученные деньги отправляли семьям на родину.