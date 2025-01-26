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Регион
26 января, 08:44

Десятки тел найдены в тайных могилах недалеко от границы США и Мексики

В Мексике, у американской границы, нашли массовое захоронение с 56 телами

На севере Мексики неподалёку от границы с США нашли массовое захоронение. В ходе раскопок достали 56 неизвестных человеческих тел. Об этом сообщает газета La Jornada со ссылкой на прокуратуру.

В этом регионе страны заправляет преступная группировка La Linea, одна из вооружённых бригад картеля Сьюдад-Хуарес на границе с США. В захоронениях нашли гильзы, отрезанные части тел и одежду. Правоохранители устанавливают конкретные причины смерти и личности покойников.

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Недавно в мексиканском штате Чьяпас в ходе операции против преступных картелей обнаружили 31 захоронение в 25 безымянных могилах. Генеральный прокурор региона Хорхе Луис Льявена Абарка заявил, что тела, среди которых 29 мужчин и 2 женщины, были найдены недалеко от кладбищенской зоны.

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Shutterstock / FOTODOM / Xolodan

Николай Рюмин
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