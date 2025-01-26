Десятки тел найдены в тайных могилах недалеко от границы США и Мексики

На севере Мексики неподалёку от границы с США нашли массовое захоронение. В ходе раскопок достали 56 неизвестных человеческих тел. Об этом сообщает газета La Jornada со ссылкой на прокуратуру.

В этом регионе страны заправляет преступная группировка La Linea, одна из вооружённых бригад картеля Сьюдад-Хуарес на границе с США. В захоронениях нашли гильзы, отрезанные части тел и одежду. Правоохранители устанавливают конкретные причины смерти и личности покойников.