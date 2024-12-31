В Мексике обнаружены тайные могилы с жертвами картелей

В мексиканском штате Чьяпас в ходе операции против преступных картелей обнаружили 31 захоронение в 25 безымянных могилах. Генеральный прокурор региона Хорхе Луис Льявена Абарка сообщил, что тела, среди которых 29 мужчин и 2 женщины, были найдены недалеко от кладбищенской зоны.

«Мы продолжим необходимые разбирательства, чтобы найти тела всех людей, которые считаются пропавшими без вести», — сказал прокурор на пресс-конференции.

Он отметил, что в последние три года власти игнорировали проблему исчезновений, утверждая, что в штате всё спокойно. «Они всегда говорили, что ничего не происходит», — добавил Хорхе Луис Льявена Абарка.

Генпрокурор отметил, что в этом году ведомство начало расследование по 124 случаям насильственных исчезновений. Он также призвал граждан обращаться в прокуратуру для проведения генетических исследований, так как многие семьи боятся заявлять о пропавших.

Хорхе Луис Льявена Абарка подчеркнул, что картели, действующие в регионе, использовали бездействие властей, что позволило им расширить влияние. Он отметил, что местные жители были осведомлены о преступной активности, но власть не принимала мер. Прокурор заверил, что власти теперь настроены восстановить порядок в регионе и обеспечить соблюдение закона на всей территории штата.