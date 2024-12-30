Обвиняемого в подготовке убийств через даркнет Магданова отпустили на свободу

Во Владимирской области отпустили предполагаемого лидера картеля убийц Сергея Магданова. Суд постановил, что он не имеет отношения к созданию сайта для найма киллеров, сообщает Mash.

В результате первого в России уголовного дела против «хозяев» киллер-маркетплейса реальный срок пока что может получить только Игорь Пышной. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения за убийство двух и более человек. Он, кстати, уже подал заявление с просьбой отправить его добровольцем на СВО.

Ещё одного участника, Игоря Серова, оставили под стражей из-за старого обвинения в хранении оружия. Максим Комашко и Сергей Магданов были выпущены на свободу.