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30 декабря, 19:17

Обвиняемого в подготовке убийств через даркнет Магданова отпустили на свободу

Mash: Во Владимире отпустили предполагаемого лидера картеля убийц Магданова

Во Владимирской области отпустили предполагаемого лидера картеля убийц Сергея Магданова. Суд постановил, что он не имеет отношения к созданию сайта для найма киллеров, сообщает Mash.

В результате первого в России уголовного дела против «хозяев» киллер-маркетплейса реальный срок пока что может получить только Игорь Пышной. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения за убийство двух и более человек. Он, кстати, уже подал заявление с просьбой отправить его добровольцем на СВО.

Ещё одного участника, Игоря Серова, оставили под стражей из-за старого обвинения в хранении оружия. Максим Комашко и Сергей Магданов были выпущены на свободу.

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Ранее Life.ru рассказывал полную историю ОПГ киллеров с участим Магданова. Всё началось в 2020 году. Группировка, которая торговала оружием и получала заказы на убийства в Даркнете, работала до 2021-го. Правоохранительные органы смогли задержать всех фигурантов. Их уголовное дело стало первым в России и слушалось почти два года.

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Shutterstock / FOTODOM / Pedal to the Stock

Наталья Афонина
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