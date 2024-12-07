Суд не стал наказывать россиянку, «зайцем» слетавшую из Нью-Йорка в Париж

В Бруклине завершилось судебное заседание по делу о незаконном проникновении 57-летней россиянки Светланы Дали на рейс Нью-Йорк – Париж без билета. Служители Фемиды отпустили женщину из-под стражи, но предписал ей выполнять больше десятка различных требований, сказано в сообщении телеканала CNN.

Изначально судья выступал против освобождения Дали и выражал опасения по поводу возможного бегства россиянки. Его позицию поддержал и один из прокуроров, напомнив, что инцидент поставил под угрозу национальную безопасность и не похож на обычную попытку проскочить через турникет. Впрочем, прозвучали и противоположные менения.

«Мы не считаем, что она представляет серьёзную угрозу побега. Она не может каждый день тайком улетать на самолёте», — заявил суду федеральный прокурор Майкл Шнайдер.