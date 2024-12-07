Суд не стал наказывать россиянку, «зайцем» слетавшую из Нью-Йорка в Париж
CNN: Суд в США отпустил россиянку Дали, которая без билета слетала в Париж
Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana
В Бруклине завершилось судебное заседание по делу о незаконном проникновении 57-летней россиянки Светланы Дали на рейс Нью-Йорк – Париж без билета. Служители Фемиды отпустили женщину из-под стражи, но предписал ей выполнять больше десятка различных требований, сказано в сообщении телеканала CNN.
Изначально судья выступал против освобождения Дали и выражал опасения по поводу возможного бегства россиянки. Его позицию поддержал и один из прокуроров, напомнив, что инцидент поставил под угрозу национальную безопасность и не похож на обычную попытку проскочить через турникет. Впрочем, прозвучали и противоположные менения.
«Мы не считаем, что она представляет серьёзную угрозу побега. Она не может каждый день тайком улетать на самолёте», — заявил суду федеральный прокурор Майкл Шнайдер.
В итоге россиянку отпустили, запретив ей посещать любые аэропорты и покидать район проживания. Также женщине предстоит сдать все проездные документы, а после освобождения Дали обязана подтверждать мониторинг по GPS и пройти курс психологического лечения.
Напомним, что пассажирка обманула пункты досмотра аэропорта имени Джона Кеннеди и тайком проникла на борт, где скрывалась от стюардесс в туалетных кабинках. Как только авантюра вскрылась, авиакомпания Delta Air Lines отказалась возвращать Дали обратно в США для расследования. Высылать женщину пришлось французским властям.