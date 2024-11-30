Американка «зайцем» долетела из Нью-Йорка в Париж, прячась в кабинке туалета

В Нью-Йорке женщина смогла незамеченной пробраться в самолёт авиакомпании Delta, следовавший рейсом до Парижа. Об этом пишет New York Post. Весь маршрут она пряталась по туалетным кабинкам и привлекла к себе внимание только перед посадкой, в итоге безбилетницу сдали полиции.

Сейчас в аэропорту имени Джона Кеннеди пытаются выяснить, как американка смогла обойти пункты досмотра и попасть на борт без билета. Как рассказали в Службе транспортной безопасности США, 80 человек за последний год хотели улететь бесплатно, но их всех задержали ещё до посадки. Женщина поставила своего рода «рекорд», сумев долететь до пункта назначения.

Пассажиры заметили странную даму на борту ближе к концу полёта, потому что ей постоянно приходилось переходить из туалета в туалет ради конспирации. Бортпроводники поймали нарушительницу и передали её в руки стражей порядка уже после приземления. В Париж американка так и не попала. Сейчас её готовят к отправке обратно в США, где ей официально предъявят обвинение.