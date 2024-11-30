Американка «зайцем» долетела из Нью-Йорка в Париж, прячась в кабинке туалета
NYP: Гражданка США долетела до Парижа без билета, скрываясь от экипажа в туалете
В Нью-Йорке женщина смогла незамеченной пробраться в самолёт авиакомпании Delta, следовавший рейсом до Парижа. Об этом пишет New York Post. Весь маршрут она пряталась по туалетным кабинкам и привлекла к себе внимание только перед посадкой, в итоге безбилетницу сдали полиции.
Сейчас в аэропорту имени Джона Кеннеди пытаются выяснить, как американка смогла обойти пункты досмотра и попасть на борт без билета. Как рассказали в Службе транспортной безопасности США, 80 человек за последний год хотели улететь бесплатно, но их всех задержали ещё до посадки. Женщина поставила своего рода «рекорд», сумев долететь до пункта назначения.
Пассажиры заметили странную даму на борту ближе к концу полёта, потому что ей постоянно приходилось переходить из туалета в туалет ради конспирации. Бортпроводники поймали нарушительницу и передали её в руки стражей порядка уже после приземления. В Париж американка так и не попала. Сейчас её готовят к отправке обратно в США, где ей официально предъявят обвинение.
А ранее одна из пассажирок авиакомпании Frontier Airlines вызвала конфликт на борту самолета из-за телефона, который она потеряла в терминале. Дама настаивала на том, чтобы самолёт вернулся на посадку, чтобы у неё была возможность найти забытое устройство.
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