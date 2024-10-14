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14 октября, 19:26

«Я президент этой чёртовой страны»: В США пассажирка устроила дебош в самолёте

В США женщина потребовала развернуть самолёт из-за забытого в аэропорту телефона

Пассажирка авиакомпании Frontier Airlines устроила скандал на борту самолёта из-за потерянного в терминале телефона. Инцидент произошел на рейсе из Сан-Диего в Лас-Вегас. Женщина потребовала, чтобы воздушное судно вернулось на посадку, чтобы она смогла забрать оставленный девайс. Отказ стюардессы вызвал у темнокожей пассажирки ярость.

«Если бы я была белой и в костюме, вы бы остановили этот чёртов самолёт. Смейтесь, я президент всей этой чёртовой страны. Посмотрите чёртовы новости по телевизору», — заявила афроамериканка.

Американка обвинила Frontier Airlines в незаконных действиях, требуя от пилотов отменить полёт. Однако в конечном итоге женщина успокоилась и вернулась на своё место.

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Ранее Life.ru сообщал, что самолёт «Россия» экстренно сел в Красноярске из-за 44-летнего Ильи П., который устроил массовую драку во время полёта. Мужчина, будучи подшофе, поссорился с друзьями, а затем переключился на рядом сидящих людей и провоцировал на конфликт бортпроводников. После экстренной посадки неадеквата передали сотрудникам полиции. Самолёт выполнил необходимые процедуры и вылетел в пункт назначения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Coby Wayne

Александра Мышляева
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