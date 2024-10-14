«Я президент этой чёртовой страны»: В США пассажирка устроила дебош в самолёте

Пассажирка авиакомпании Frontier Airlines устроила скандал на борту самолёта из-за потерянного в терминале телефона. Инцидент произошел на рейсе из Сан-Диего в Лас-Вегас. Женщина потребовала, чтобы воздушное судно вернулось на посадку, чтобы она смогла забрать оставленный девайс. Отказ стюардессы вызвал у темнокожей пассажирки ярость.

«Если бы я была белой и в костюме, вы бы остановили этот чёртов самолёт. Смейтесь, я президент всей этой чёртовой страны. Посмотрите чёртовы новости по телевизору», — заявила афроамериканка.

Американка обвинила Frontier Airlines в незаконных действиях, требуя от пилотов отменить полёт. Однако в конечном итоге женщина успокоилась и вернулась на своё место.