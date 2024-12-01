Безбилетницей из туалета самолёта Нью-Йорк – Париж оказалась 57-летняя россиянка

Стала известна личность гражданки, которая сумела без билета прилететь в Париж из Нью-Йорка. Оказалось, что это была 57-летняя россиянка Светлана Дали, сообщает CBS News.

У женщины при себе были водительские права, по которым она зарегистрирована в Филадельфии (США), а также американская грин-карта. В МИД Франции уже подтвердили российское гражданство Светланы. Начались разбирательства в произошедшем инциденте. Сейчас путешественница остаётся под стражей в Париже, выслать её обратно не могут.