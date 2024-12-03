Авиакомпания отказалась возвращать в США россиянку, «зайцем» попавшую в Париж
Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana
Россиянку, которая ранее нелегально пробралась на рейс из Нью-Йорка в Париж, отказались вернуть из Франции в США. Такое решение приняла американская авиакомпания Delta Air Lines, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя аэропорта Парижа.
Как сообщается, инцидент произошёл 3 декабря: женщина уже находилась в самолёте вместе с шестью американскими маршалами, готовыми сопроводить её обратно в США, когда Delta приняла решение о её недопуске на рейс. Теперь французские власти намерены выслать россиянку в Америку под своим эскортом.
Издание подчеркивает, что в США продолжают расследование, чтобы выяснить, каким образом россиянке удалось проникнуть на рейс из Нью-Йорка без билета и успешно пройти все пункты досмотра. Управление транспортной безопасности США готовит против неё гражданское дело.
Напомним, 30 ноября в Нью-Йорке женщина смогла незамеченной пробраться в самолёт авиакомпании Delta, следовавший рейсом до Парижа. Позднее была установлена её личность — безбилетницей оказалась 57-летняя россиянка Светлана Дали.