Авиакомпания отказалась возвращать в США россиянку, «зайцем» попавшую в Париж

Россиянку, которая ранее нелегально пробралась на рейс из Нью-Йорка в Париж, отказались вернуть из Франции в США. Такое решение приняла американская авиакомпания Delta Air Lines, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя аэропорта Парижа.

Как сообщается, инцидент произошёл 3 декабря: женщина уже находилась в самолёте вместе с шестью американскими маршалами, готовыми сопроводить её обратно в США, когда Delta приняла решение о её недопуске на рейс. Теперь французские власти намерены выслать россиянку в Америку под своим эскортом.