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3 декабря, 19:52

Авиакомпания отказалась возвращать в США россиянку, «зайцем» попавшую в Париж

Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana

Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana

Россиянку, которая ранее нелегально пробралась на рейс из Нью-Йорка в Париж, отказались вернуть из Франции в США. Такое решение приняла американская авиакомпания Delta Air Lines, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя аэропорта Парижа.

Как сообщается, инцидент произошёл 3 декабря: женщина уже находилась в самолёте вместе с шестью американскими маршалами, готовыми сопроводить её обратно в США, когда Delta приняла решение о её недопуске на рейс. Теперь французские власти намерены выслать россиянку в Америку под своим эскортом.

Издание подчеркивает, что в США продолжают расследование, чтобы выяснить, каким образом россиянке удалось проникнуть на рейс из Нью-Йорка без билета и успешно пройти все пункты досмотра. Управление транспортной безопасности США готовит против неё гражданское дело.

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Напомним, 30 ноября в Нью-Йорке женщина смогла незамеченной пробраться в самолёт авиакомпании Delta, следовавший рейсом до Парижа. Позднее была установлена её личность — безбилетницей оказалась 57-летняя россиянка Светлана Дали.

Анатолий Цейко
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