Выживший в джунглях русский турист рассказал о спасении из мексиканского плена

Велопутешественник из России Владимир Комаров рассказал о своём чудесном спасении в Мексике. Возле магазина его похитили местные бандиты, но спустя сутки решили отпустить, пишет «Газета.ru».

По словам туриста, членов мексиканского картеля интересовало, что он делал в Нуэво-Ларедо и собирался ли перейти через границу США. Бандиты пояснили, что бесплатно это сделать не получится и пригрозили отвезти его в подвал к другим мигрантам. Но когда выяснили, что взять с Владимира нечего, решили отпустить.

«Я прикидывался хиппи, но так и есть, что мне прикидываться: нет денег, и никто не соберёт, уехал из России 14 лет назад, бродяжничаю. У меня не просили выкуп. Телефон просили разблокировать, смотрели WhatsApp*, Telegram не нашли, криптокошельки вообще не поняли, что такое», – поделился подробностями Комаров.

Он считает, что выбраться из плена ему помогло то, что он говорил правду. Путешественник осознавал, что его будут обыскивать, поэтому не стал скрывать сколько денег у него при себе.

«Я сказал, что у меня тысяча песо, 20 долларов есть одной купюрой. У меня немного наличных было – это тоже меня спасло. Они поняли, что с меня особо нечего брать», – подчеркнул он.

Об исчезновении путешественника стало известно 24 сентября. Тревогу забили знакомые, когда он перестал выходить на связь. Они сразу же обратились в полицию. Бандиты сутки возили с собой мужчину в авто и допрашивали. Комаров признался, что уже не исключал, что его убьют, тем более что преступники употребляли наркотики. После того, как его отпустили, незнакомцы потребовали не попадаться им больше на глаза.