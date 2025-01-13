В Ярославле ищут вандалов, осквернивших Воинское мемориальное кладбище

В Ярославле правоохранители разыскивают вандалов, которые разрисовали ругательствами стену Воинского мемориального кладбища. Об этом сообщает ТАСС в пресс-службе УМВД России региона.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Воинское мемориальное кладбище находится в центральной части Ярославля. Там захоронены герои Великой Отечественной войны, сотрудники органов внутренних дел, погибшие в локальных конфликтах военные, а также участники специальной военной операции.