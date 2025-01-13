Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 13:54

В Ярославле ищут вандалов, осквернивших Воинское мемориальное кладбище

В Ярославле правоохранители разыскивают вандалов, которые разрисовали ругательствами стену Воинского мемориального кладбища. Об этом сообщает ТАСС в пресс-службе УМВД России региона.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Воинское мемориальное кладбище находится в центральной части Ярославля. Там захоронены герои Великой Отечественной войны, сотрудники органов внутренних дел, погибшие в локальных конфликтах военные, а также участники специальной военной операции.

В Петербурге вандалы разрисовали фасад дома, где жила няня Пушкина
В Петербурге вандалы разрисовали фасад дома, где жила няня Пушкина

Недавно в Московской области были задержаны трое вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне, осквернив монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов. Преступление было совершено 29 декабря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Николай Рюмин
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar