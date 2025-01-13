В Ярославле ищут вандалов, осквернивших Воинское мемориальное кладбище
В Ярославле правоохранители разыскивают вандалов, которые разрисовали ругательствами стену Воинского мемориального кладбища. Об этом сообщает ТАСС в пресс-службе УМВД России региона.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.
Воинское мемориальное кладбище находится в центральной части Ярославля. Там захоронены герои Великой Отечественной войны, сотрудники органов внутренних дел, погибшие в локальных конфликтах военные, а также участники специальной военной операции.
Недавно в Московской области были задержаны трое вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне, осквернив монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов. Преступление было совершено 29 декабря.
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