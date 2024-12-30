В Подмосковье трое вандалов сожгли венок на Вечном огне

В Московской области задержаны трое вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне, осквернив монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов. Преступление было совершено 29 декабря.

«Дебоширы оторвали от монумента прикреплённый к нему венок, начали бить венок ногами, а потом сожгли его на Вечном огне», — говорится в сообщении портала РЕН ТВ.

Уточняется, что преступление совершили трое мужчин в возрасте от 21 до 25 лет, которые затем скрылись с места. Их задержали, возбуждено уголовное дело, дебоширам грозит крупный штраф или исправительные работы.