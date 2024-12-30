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30 декабря, 14:15

В Подмосковье трое вандалов сожгли венок на Вечном огне

РЕН ТВ: В Подмосковье задержали мужчин, которые сожгли венок на Вечном огне

В Московской области задержаны трое вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне, осквернив монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов. Преступление было совершено 29 декабря.

«Дебоширы оторвали от монумента прикреплённый к нему венок, начали бить венок ногами, а потом сожгли его на Вечном огне», — говорится в сообщении портала РЕН ТВ.

Уточняется, что преступление совершили трое мужчин в возрасте от 21 до 25 лет, которые затем скрылись с места. Их задержали, возбуждено уголовное дело, дебоширам грозит крупный штраф или исправительные работы.

На Ставрополье четверо приезжих потоптались по Вечному огню и привлекли внимание СК
На Ставрополье четверо приезжих потоптались по Вечному огню и привлекли внимание СК

А ранее Life.ru рассказывал, что в Новгородской области подростки пожарили маршмэллоу на Вечном огне. СК начал проверку этой информации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / George Trum

Мария Любицкая
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