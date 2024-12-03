В Петербурге вандалы разрисовали фасад дома, где жила няня Пушкина

В доме, где проживала няня русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, повреждён фасад. Неизестные вандалы разрисовали его из баллончиков с краской. Об этом сообщает телеграм-канал Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

В Петербурге вандалы осквернили фасад дома, где жиля няня Пушкина. Фото © Telegram / ГАТИ

Инспекторы ГАТИ просмотрели записи с установленных на улицах камер и передали материалы по делу в МВД. Вандалам может грозить штраф до трёх миллионов рублей, а также лишение свободы или обязательные работы. Здание, на которое покусились хулиганы, имеет статус объекта культурного наследия. Потому его повреждение рассматривается в рамках УК РФ.

Дом, в котором проживала небезызвестная Арина Родионовна Яковлева, приходившаяся няней Пушкину, возвели ещё в конце XVIII века, добавили в пресс-службе ГАТИ.