Загадочное 8000-летнее послание найдено в детском захоронении. Над головоломкой колдуют учёные

Археологи, проводившие раскопки на территории современной Литвы, обнаружили необычные артефакты. Среди них оказалось древнее украшение из лосиного зуба с гравировкой, найденное рядом с останками ребёнка. Местонахождение этого артефакта вызвало множество вопросов. Статью о находке опубликовало онлайн издательство Cambridge University Press.

Место древних захоронений на островах у озера Биржулис. Обложка © Cambridge University Press

По словам учёных, такие изделия встречаются достаточно редко и обычно несут в себе определённое сообщение, например, насечки, выполненные в заданном порядке. Детское захоронение периода около 6000-5900 годов до нашей эры содержало множество подвесок из зубов и костей. Гравировка состоит из рядов маленьких насечек длиной от одного до трёх миллиметров. На одной стороне украшения находятся шесть насечек, на другой — 12, а на третьей — 18.

Число этих отметин неслучайно, но их значение пока остаётся неизвестным. Захоронение относится к каменному веку. Аналогичное парное захоронение эпохи мезолита и неолита было найдено в 70-х годах прошлого века в районе озера Биржулис, где обнаружили останки мужчины-шамана и женщины, скончавшейся в необычном положении. На голову шамана было надето ожерелье из зубов, что подчеркивает ритуальный характер находок.