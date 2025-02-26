На пляжи Атлантики вынесло зловещие «ведьмины бутылки», их запретили вскрывать

На побережье Мексиканского залива (Американского залива) в США нашли загадочные «ведьмины бутылки». Учёные запретили открывать находки, которые обнаружили недалеко от Корпус-Кристи в Техасе. Бутылки получили такое название из-за неизвестного отправителя и содержания. Некоторые исследователи переживают, что внутри могут находиться колдовские заклинания.

Один из учёных Джейс Таннел также полагает, что бутылки не были изготовлены в США, они могли прибыть из Карибского региона или даже из Южной Америки. Среди найденных сосудов есть бутылки для уксуса, производимые на Гаити, где до сих пор активно практикуются различные колдовские ритуалы.

«В процессе ритуала используют благовония, дым и другие элементы... Люди прибегают к этому по разным причинам — для здоровья, удачи и по многим другим поводам», — цитирует Daily Mail Таннела.