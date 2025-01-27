Строители распечатали «ведьмину» бутылку, надеясь, что внутри ром, но реальность оказалась кислее

В британском прибрежном городке Клитхорпс рабочие на строительной площадке наткнулись на запечатанную «ведьмину бутылку», возраст которой составляет около 200 лет. Об этом сообщает портал Unexplained Mysteries.

Строители первоначально решили, что это старая бутылка рома и собирались её открыть. Однако позже выяснилось, что внутри находилась моча. Содержимое бутылки было проанализировано студенткой Университета Линкольна Зарой Йейтс с помощью многоспектрального сканера.

«Хорошо, что менеджер вмешался и остановил их», — отметила она.

Исследователи пока не могут точно установить, зачем бутылка была зарыта, но предполагают, что она могла использоваться для защиты от злых духов.