Строители распечатали «ведьмину» бутылку, надеясь, что внутри ром, но реальность оказалась кислее
Unexplained Mysteries: На стройке в Британии нашли 200-летнюю «ведьмину» бутылку
Фото © North East Lincolnshire Council / Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В британском прибрежном городке Клитхорпс рабочие на строительной площадке наткнулись на запечатанную «ведьмину бутылку», возраст которой составляет около 200 лет. Об этом сообщает портал Unexplained Mysteries.
Строители первоначально решили, что это старая бутылка рома и собирались её открыть. Однако позже выяснилось, что внутри находилась моча. Содержимое бутылки было проанализировано студенткой Университета Линкольна Зарой Йейтс с помощью многоспектрального сканера.
«Хорошо, что менеджер вмешался и остановил их», — отметила она.
Исследователи пока не могут точно установить, зачем бутылка была зарыта, но предполагают, что она могла использоваться для защиты от злых духов.
А ранее на пляжах на юге США стали всё чаще находить «ведьмины бутылки», в которых содержатся жуткие артефакты, предназначенные для «погребения злых духов». В бутылках чаще всего запечатаны травы, растения, и даже волосы и ногти.