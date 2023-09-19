Жизнь за скисший сыр: Названы "тёмные метки", по которым в Средние века вычисляли ведьм

В Англии периода XVI–XVII века женщин часто обвиняли в колдовстве из-за специфики их работы. К такому выводу пришли британские учёные из Кембриджского университета, итоги исследования опубликованы в научном журнале Gender & History.

Мужчины реже обвинялись в обращении к магии, на них приходится всего до 30% случаев, отмечают авторы. По их мнению, всё дело в работе. Так, мужская была связана с камнем, оружием, деревом. А вот женщины трудились в сфере медицины или продуктов питания, где гниение, инфекции, отравление, смерть воспринимались как наведённая порча.

"Естественные процессы распада рассматривались как порча. Заражённая кровь вызывала жжение в ранах, а испорченное молоко придавало сыру неприятный запах", — объясняет автор исследования доктор Филипп Картер.

Он также обратил внимание на место работы. Англичанки допускались к труду в пекарнях, на рынках, в домах, что создавало множество социальных контактов. По его мнению, любое несчастье легко списывалось на женщину из-за её присутствия рядом. Кроме того, в те века была высокой детская смертность, причины которой тоже искали в колдовстве. Учёные добавили, что до XVII века магия относилась к тяжким преступлениям, казнены были сотни англичанок.