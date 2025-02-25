60 тысяч родственников: Британские учёные составили самое большое в мире генеалогическое древо
Британские учёные составили самое большое в мире генеалогическое древо
В Великобритании исследователи составили самое большое в мире генеалогическое древо, которое охватывает 231 миллион родословных. Они уходят вглубь веков на пять тысяч лет. Результаты опубликованы в журнале Science.
На эту работу учёные потратили почти пять лет. Все родословные древа связаны в 3,6 тысячи отдельных последовательностей. У каждого человека в среднем нашлось около 60 тысяч родственников, пусть и очень далёких.
Ранее Life.ru рассказывал, что генеалогический сайт MyHeritage решил удалить аккаунты россиян. Израильский сервис, которые позволяет составлять и исследовать семейные древа, а также находить родственников и предков, удалил аккаунты пользователей из России и прекратил работать на территории РФ с 1 февраля. Однако пользователи «ВКонтакте» могут перенести данные из MyHeritage в приложение «Семья».
Life.ru / Kandinsky 3.1