60 тысяч родственников: Британские учёные составили самое большое в мире генеалогическое древо

В Великобритании исследователи составили самое большое в мире генеалогическое древо, которое охватывает 231 миллион родословных. Они уходят вглубь веков на пять тысяч лет. Результаты опубликованы в журнале Science.

На эту работу учёные потратили почти пять лет. Все родословные древа связаны в 3,6 тысячи отдельных последовательностей. У каждого человека в среднем нашлось около 60 тысяч родственников, пусть и очень далёких.