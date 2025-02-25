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25 февраля, 15:38

60 тысяч родственников: Британские учёные составили самое большое в мире генеалогическое древо

Британские учёные составили самое большое в мире генеалогическое древо

В Великобритании исследователи составили самое большое в мире генеалогическое древо, которое охватывает 231 миллион родословных. Они уходят вглубь веков на пять тысяч лет. Результаты опубликованы в журнале Science.

На эту работу учёные потратили почти пять лет. Все родословные древа связаны в 3,6 тысячи отдельных последовательностей. У каждого человека в среднем нашлось около 60 тысяч родственников, пусть и очень далёких.

На ПМЭФ представили фамильное древо семьи Путина
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Ранее Life.ru рассказывал, что генеалогический сайт MyHeritage решил удалить аккаунты россиян. Израильский сервис, которые позволяет составлять и исследовать семейные древа, а также находить родственников и предков, удалил аккаунты пользователей из России и прекратил работать на территории РФ с 1 февраля. Однако пользователи «ВКонтакте» могут перенести данные из MyHeritage в приложение «Семья».

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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