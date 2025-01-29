Пользователи MyHeritage смогут сохранить генеалогические древа во «ВКонтакте»

У пользователей соцсети «ВКонтакте» появится возможность перенести личную информацию из сервиса по созданию генеалогического древа MyHeritage в мини-приложение «Семья» в VK. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

«Пользователи «ВКонтакте» могут перенести данные из MyHeritage в мини-приложение «Семья». В мини-приложении добавлена функция переноса данных из MyHeritage — генеалогического сервиса, который позволяет составлять семейные древа. Пользователи могут искать родственников по базе социальной сети и добавлять их в своё древо», — объяснили в пресс-службе.

Во «ВКонтакте» уточнили, что перенос данных будет доступен в настройках раздела «Профиль» во вкладке «Импорт древа с MyHeritage.com». Кроме того, пользователи мини-приложения смогут искать в социальной сети своих родственников создавать с ними чаты в мессенджере.