В новом шоу «Креаторы» на VK Видео выступят известные блогеры

Креативная платформа Простор запустила новое шоу-подкаст «Креаторы» со звёздами российской креативной индустрии. Выпуски будут выходить эксклюзивно в VK Видео каждый понедельник. В эфире известные режиссёры, сценаристы, продюсеры, digital-художники и блогеры делятся секретами своих самых успешных проектов, рассказывают о карьерном пути и дают советы начинающим специалистам. Ведущий шоу — руководитель креативной команды VK Видео Евгений Никифоров.

Гостем первого выпуска подкаста стал digital-художник и дизайнер одежды Neondazer. Он рассказал о том, как его концепт Yeezy Foam Helmet стал стартовой площадкой для работы над клипом Канье Уэста Burn Everything.

«Когда мне написал Шон Леон, я испытал дикий восторг: «Да ладно? Это реально?» Я ещё не знал про этот трек, но фанаты его давно ждали. Все ждали новой музыки от Канье. Он сказал мне: «У нас есть всего месяц». Я сразу согласился, понимая, что это возможность для моего портфолио — вписаться в эту историю с такими именами», — поделился Neondazer.

По словам digital-художника и дизайнера одежды, некоторые сцены продумывали прямо перед съёмками. Клип должен был выйти после отмены Канье в сентябре. Но как только финальная сцена была закончена, исполнитель пошёл на интервью к Рогану и наговорил такого, за что его моментально отменили.

Neondazer также поделился подробностями о том, как создавал афишу для Канье на фестивале Rolling Loud. Рэпер разместил его работы в социальных сетях благодаря личной рекомендации Тимбалэнда.

«Я думал: когда ты уже сделаешь репост? Я знал, что люди из его окружения следят за моими сторис и видят, что я делаю. Даже Тимбалэнд, продюсер, писал мне в личные сообщения. Он сказал: «Я отправлю твою работу Канье». И прислал мне скриншот, где он в личных сообщениях передаёт ему информацию, мол, посмотри», — рассказал digital-художник.

В выпуске Neondazer также поделился историей, как создавал рекламу для Love Republic, в которой обувь «гуляет» по городам России. Он также объяснил, почему ему неожиданно пришлось изучать чертежи Золотого моста во Владивостоке для этой работы.

Также гостями шоу станут дизайнер и блогер Артемий Лебедев, режиссёры, сценаристы и клипмейкеры Феликс Умаров и Олег Трофим. В подкасте также снимутся блогер, музыкант, актёр и отец самой популярной блогерской семьи в России Денис Кукояка, режиссёр и креативный продюсер концертов Miyagi & Andy Panda, Хаски, OG Buda и других артистов Даша Прибищук и художник-иллюстратор, член творческого объединения ZOZAZES, резидент объединения koshta.collective Арсений Попов.

В новых выпусках режиссёр Олег Трофим расскажет о работе над фильмами о Майоре Громе, а Артемий Лебедев раскроет секреты своей студии дизайна. Зрители смогут погрузиться в мир раскадровок и эскизов и изучить нюансы работы над проектами.