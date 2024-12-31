Генеалогический сервис MyHeritage заявил, что удалит аккаунты россиян 1 февраля

Израильский генеалогический сервис MyHeritage, которые позволяет составлять и исследовать семейные древа, а также находить родственников и предков, удалит аккаунты пользователей из России и прекратит работать на территории РФ. Граждане РФ уже получили соответствующие уведомления.

«Согласно нашим данным, вы находитесь в России. В соответствии с правилами, действующими на ее территории, MyHeritage вынуждена прекратить предоставление своих услуг в России и прекратить размещение персональных данных российских пользователей», — говорится в тексте уведомления.

Уточняется, что учётные записи будут удалены 1 февраля. Восстановить их не получится, поэтому администрация сервиса рекомендовала экспортировать генеалогические древа и ДНК-тесты в течение месяца.

MyHeritage ограничила предоставление услуг на территории РФ ещё в 2020 году. Тогда компания прекратила продажи россиянам наборов для проведения ДНК-тестов.

MyHeritage («Моё наследие») — социальная сеть и генеалогический сайт, который позволяет зарегистрированным участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, организовывать семейные праздники, создавать родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. Соцсетью пользуется около 71 миллиона человек. Основатель сервиса — Гилад Яфет, серверы находятся в Израиле.