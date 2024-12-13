Google Play с 26 декабря прекращает сотрудничество с российскими разработчиками

С 26 декабря Google Play приостанавливает обработку платежей за приложения для разработчиков с банковскими счетами, зарегистрированными в России, на неопределенный срок. Об этом говорится в уведомлении компании, которое было опубликовано порталом Habr.

«С 26 декабря 2024 года все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, делать покупки внутри приложений (включая новые подписки) и продлевать подписки через Google Play будут отклоняться», — отмечается в письме.

Данная мера вступает в силу в 00:00 по тихоокеанскому времени (22:00 по московскому времени 25 декабря). Платежи будут продолжаться до 15 января.

В мае 2022 года Google запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в Google Play, что сделало их недоступными для пользователей в России и лишило разработчиков дохода на этом рынке. В марте того же года компания отключила рекламу для российских пользователей и приостановила монетизацию на YouTube. Эти меры не затронули пользователей из других стран.