«Они плохо относятся ко мне»: Трамп рассказал, зачем звонил в Google

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп позвонил главе компании Google, так как не нашёл во всемирно известном поисковике никаких хороших статей о себе. Об этом политик рассказал в интервью агентству Bloomberg.

«У Google много власти. Они очень плохо относятся ко мне. А однажды я позвонил главе Google. Я сказал, что у меня последнее время много хороших новостей, но в Google их не найти. Я думаю, что Google такой же пристрастный, как и наше правительство», — сказал Трамп.