«Они плохо относятся ко мне»: Трамп рассказал, зачем звонил в Google
Трамп рассказал о звонке в Google из-за отсутствия хороших новостей о себе
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп позвонил главе компании Google, так как не нашёл во всемирно известном поисковике никаких хороших статей о себе. Об этом политик рассказал в интервью агентству Bloomberg.
«У Google много власти. Они очень плохо относятся ко мне. А однажды я позвонил главе Google. Я сказал, что у меня последнее время много хороших новостей, но в Google их не найти. Я думаю, что Google такой же пристрастный, как и наше правительство», — сказал Трамп.
По мнению политика, Google работает на его соперницу Камалу Харрис. При этом Трамп не уточнил, с кем и когда состоялся этот разговор. С 2015 года, напомним, гендиректором Google является Сундар Пичаи.
А между тем до старта выборов президента в США осталось чуть больше трех недель. Кандидаты от республиканцев и демократов Дональд Трамп и Камала Харрис продолжают активно критиковать друг друга в преддверии голосования, не стесняясь переходить на личности.
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