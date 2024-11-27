Украина ни при чём: В Unilever объяснили, почему компания на самом деле ушла из России
Глава Unilever Шумахер: Компания ушла из РФ «из-за потери контроля» над бизнесом
Потеря контроля над российским бизнесом стала главной причиной для ухода транснациональной компании Unilever с рынка РФ. Об этом заявил генеральный директор корпорации Хейн Шумахер.
«Я принял решение [об уходе из России] <...>, потому что я почувствовал, что мы теряем контроль над нашим бизнесом. Я не видел возможности восстановить контроль в ближайшем будущем, и это привело к решению покинуть Россию», — заявил он в беседе с агентством Bloomberg.
Он также отметил, что украинский конфликт не оказал никакого влияния на исход событий. Предприниматель добавил, что решение об уходе с российского рынка стало для него самым сложным за полтора года пребывания на посту главы Unilever.
Напомним, ещё в марте 2022 года появились новости, что один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии Unilever приостановит экспорт продукции в Россию. Такое решение в компании тогда объясняли стартом специальной военной операции на Украине. 10 октября российская группа компаний «Арнест» заявила о завершении сделки по приобретению бизнеса Unilever в РФ и Белоруссии. Предметом сделки стали активы компании, в том числе четыре производственные площадки в Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле.
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