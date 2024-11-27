Украина ни при чём: В Unilever объяснили, почему компания на самом деле ушла из России

Потеря контроля над российским бизнесом стала главной причиной для ухода транснациональной компании Unilever с рынка РФ. Об этом заявил генеральный директор корпорации Хейн Шумахер.

«Я принял решение [об уходе из России] <...>, потому что я почувствовал, что мы теряем контроль над нашим бизнесом. Я не видел возможности восстановить контроль в ближайшем будущем, и это привело к решению покинуть Россию», — заявил он в беседе с агентством Bloomberg.

Он также отметил, что украинский конфликт не оказал никакого влияния на исход событий. Предприниматель добавил, что решение об уходе с российского рынка стало для него самым сложным за полтора года пребывания на посту главы Unilever.