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27 ноября, 11:11

Украина ни при чём: В Unilever объяснили, почему компания на самом деле ушла из России

Глава Unilever Шумахер: Компания ушла из РФ «из-за потери контроля» над бизнесом

Потеря контроля над российским бизнесом стала главной причиной для ухода транснациональной компании Unilever с рынка РФ. Об этом заявил генеральный директор корпорации Хейн Шумахер.

«Я принял решение [об уходе из России] <...>, потому что я почувствовал, что мы теряем контроль над нашим бизнесом. Я не видел возможности восстановить контроль в ближайшем будущем, и это привело к решению покинуть Россию»,заявил он в беседе с агентством Bloomberg.

Он также отметил, что украинский конфликт не оказал никакого влияния на исход событий. Предприниматель добавил, что решение об уходе с российского рынка стало для него самым сложным за полтора года пребывания на посту главы Unilever.

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Напомним, ещё в марте 2022 года появились новости, что один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии Unilever приостановит экспорт продукции в Россию. Такое решение в компании тогда объясняли стартом специальной военной операции на Украине. 10 октября российская группа компаний «Арнест» заявила о завершении сделки по приобретению бизнеса Unilever в РФ и Белоруссии. Предметом сделки стали активы компании, в том числе четыре производственные площадки в Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле.

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Shutterstock / FOTODOM / JHVEPhoto

Мария Любицкая
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