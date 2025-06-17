6 типов мужчин, от которых стоит бежать ещё на первом свидании

Первое свидание — это не только романтика и волнение, но и детектив в реальном времени. За пару часов общения можно узнать о человеке больше, чем за месяцы переписки в соцсетях. Опытные женщины умеют считывать тревожные сигналы уже по тому, как мужчина ведёт себя с официантом или рассказывает о своей работе. Мы собрали портреты самых опасных типажей, встреча с которыми должна стать первым и последним свиданием. Лучше остаться дома с сериалом, чем тратить время на токсичные отношения.

Нарцисс-рассказчик

Какие мужчины опасны для отношений. Признаки на первом свидании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Весь вечер он говорит только о себе — о своих достижениях, планах, проблемах, мыслях по поводу всего на свете. Вы можете попробовать вставить слово о своей работе или увлечениях, но он тут же перехватит инициативу и снова переведёт разговор на любимую тему — себя. Такой мужчина воспринимает свидание как возможность найти благодарную слушательницу, а не познакомиться с интересным человеком. В отношениях с ним вы всегда будете на вторых ролях, ваши потребности и чувства останутся незамеченными. Он искренне не понимает, зачем интересоваться вашей жизнью, ведь своя кажется ему гораздо увлекательнее.

Вечный мальчик

В свои тридцать с лишним он всё ещё живёт с мамой, которая готовит ему обеды и стирает рубашки. Работает на несерьёзной работе или часто её меняет, мечтает «найти себя» и рассуждает о том, какая несправедливая жизнь. Деньги тратит на игрушки для взрослых — гаджеты, игры, хобби, но никогда не думает о будущем. На свидании может забыть кошелёк или предложить разделить счёт пополам, объяснив это принципами равенства. С таким партнёром вы получите ещё одного ребёнка, а не опору в жизни. Он будет искать в вас новую маму, которая решит его проблемы и обеспечит комфорт.

Контролёр-ревнивец

Красные флаги мужского поведения, которые видны сразу при знакомстве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Уже на первом свидании он интересуется, с кем вы общаетесь, почему так долго не отвечали на сообщения и кто звонил во время встречи. Может проверить ваш телефон «случайно» или сделать замечание по поводу одежды — мол, слишком открытая для такого места. Комментирует ваших друзей в соцсетях и уже строит планы на выходные, не спросив вашего мнения. Такое поведение он объясняет заботой и серьёзностью намерений, но на самом деле это первые звоночки абьюза. В отношениях с ним вы быстро окажетесь в золотой клетке, где каждый ваш шаг будет контролироваться и подвергаться критике.

Жертва обстоятельств

Его предыдущая девушка оказалась стервой, начальник — идиотом, родители — тиранами, а государство вообще ни на что не годится. Весь мир против него, и только вы можете понять его тонкую душевную организацию. На свидании он подробно рассказывает, как все его предали, обманули и не оценили по достоинству. При этом собственных ошибок он не признаёт — во всех неудачах виноваты другие люди или обстоятельства. С таким партнёром вы превратитесь в бесплатного психотерапевта, который должен постоянно жалеть его и поддерживать. А когда отношения закончатся, то и вы попадёте в список тех, кто его «предал».

Альфонс-романтик

От каких мужчин нужно бежать после первого свидания. Советы психологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Выглядит идеально — красивый, обаятельный, умеет говорить комплименты и создавать романтическую атмосферу. Но присмотритесь внимательнее: он работает на непостоянной работе или вообще «между проектами», зато отлично разбирается в дорогих вещах и местах. На свидании может впечатлить вас знанием хороших ресторанов, но когда дело дойдёт до оплаты, вдруг вспомнит, что забыл карту дома. Быстро выяснит ваши финансовые возможности и начнёт строить планы на ваши деньги. Такой мужчина ищет не спутницу жизни, а спонсора своего комфортного существования. Он готов дарить любовь и внимание в обмен на материальную поддержку.

Эмоциональный вампир

Весь вечер жалуется на жизнь, рассказывает о проблемах на работе, болезнях родственников и глобальных проблемах человечества. После общения с ним вы чувствуете себя выжатой, словно лимон, хотя ничего особенного вроде бы не произошло. Он умеет находить негатив в любой ситуации и превращать невинную беседу в обсуждение мировых катастроф. Радоваться жизни в его присутствии кажется неуместным — он тут же найдёт повод для грусти или тревоги. В отношениях с таким человеком вы будете постоянно подпитывать его своей энергией, но взамен получите только эмоциональное истощение и депрессию.

Как не попасться на удочку

Типы токсичных мужчин, которых можно распознать на первой встрече. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Мужчины из этого списка редко показывают свою истинную сущность сразу — обычно они умеют производить хорошее первое впечатление. Но внимательная женщина всегда заметит тревожные звоночки. Обращайте внимание не только на слова, но и на поступки: как он общается с обслуживающим персоналом, реагирует на ваши границы, относится к вашему времени.