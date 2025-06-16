Люди с этими цифрами в дате рождения живут до 100 лет без болезней — проверьте свою дату

В нумерологии числа имеют особенное значение. Каждое из них может определить вашу судьбу и характер, повлиять на то, как пройдёт следующий год или насколько полезной будет для вас покупка. А ещё — цифры могут даже влиять на продолжительность вашей жизни. В материале мы расскажем, какие из них надо искать в своей дате рождения. Стоит отметить, что в нумерологии используются десятичная система счисления и арабские цифры.

Число 2

Число 2 — это число Луны. Эмоции, гармония, таинственность... Фото © Shutterstock / FOTODOM /COOL IMAGES Studio

Если в вашей дате рождения есть число 2, то вам повезло. Оно встречается в датах рождения трёх долгожительниц-рекордсменок. Эти женщины прожили самые долгие жизни в истории человечества. Жанна Кальман, Канэ Танака и Сара Носс происходили из разных стран, вели разный образ жизни, но всё равно оказались на вершине этого списка. Кальман родилась 21 февраля 1875-го и прожила до 122 лет, Танака — 2 января 1903-го и прожила 119 лет, а Сара Носс — 24 сентября 1880 года и прожила тоже до 119.

Число 4

Число 4 по нумерологии просто заряжено на долгожительство. Оно символизирует надёжность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Video_Stock _Production

Число 4 с точки зрения нумерологии просто обязано придавать своим обладателям сил для того, чтобы жить дальше. Оно ассоциируется с надёжностью, прочностью и стабильностью. Люди, чья энергия совпадает с этим числом, характеризуются устойчивыми взглядами, крепким здоровьем и в принципе не склонны к тому, чтобы попадать в неприятности. И цифра 4 встречается у многих, очень многих долгожителей мира. Француженка Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года, испанка Мария Браньяс Морера — 4 марта 1907-го, а бразильянка Франсиска Селса дус Сантус появилась на свет 21 октября 1904-го.

Число 5

Число 5 — такое свободное и переменчивое... И оно тоже свидетельствует о долгой жизни! Фото © Shutterstock / FOTODOM / nito

Число 5 в нумерологии — это символ свободы, переменчивости, лёгкости. Стремление к новому опыту, любопытство и приключения — да, вайб этого числа буквально заряжен на долгую жизнь без болезни Альцгеймера. И цифра пять действительно встречается в датах рождения рекордных долгожителей мира. Во-первых, в 1875 году родилась Жанна Кальман. В тот же год, 9 сентября, родилась Дельфия Уэлфорд — вторая долгожительница из США, ей было 117 лет. В 1901 году в пятом месяце, мае, 2-го числа, родилась Тиё Мияко. А 5 марта 1898 года родилась Мисао Окава. Обе они были из Японии и дожили до 117 лет.

Число 7

Число 7 является символом сильной интуиции и глубоких духовных поисков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valery Evlakhov

По китайской практике фэншуй число 7 символизирует уверенность. А в нумерологии оно отвечает за интуицию, духовность, тайные знания и мистику. Неудивительно, что оно помогает своим подопечным выживать. Возможно, с этим связаны какие-то потусторонние силы. Тем не менее 7 ноября 1907-го родилась Бесси Хендрикс, долгожительница из США, дожившая до 115 лет. А 1 августа 1877-го — Шарлотта Хьюз, ей тоже было 115 лет. А итальянка Дина Манфредини, тоже дожившая до 115, родилась 4 апреля 1897 года.

Число 8

Число 8 — символ успеха и богатства. Это хорошо сочетается с долголетием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stockukraine

В нумерологии число 8 стало символом богатства, успеха, равновесия, процветания и справедливости. Это хорошие понятия, и они действительно могут поспособствовать долголетию. Ина Канабарро Лукас, бразильская долгожительница, дожившая до 116 лет, родилась 8 июня 1908-го. Это двойная восьмёрка! Кристиан Мортенсен не только был мужчиной, пожалуй, единственным в этом списке, но и родился 16 августа 1882 года. Август — это 8-й месяц, в году рождения у него присутствуют 8 и 8, а если 16 разделить на два, тоже получится восемь. Возможно, именно обилие числа 8 помогло ему дожить до 115 лет. Ева Моррис, британская долгожительница, родилась 8 ноября 1885-го и дожила до 114.