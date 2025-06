Слов нет — а смысла море: Что непереводимые русские слова могут сказать о нас

Это слово — гениальное отражение русской философии выживания. «Перекантоваться» означает не просто временно где-то переночевать или пожить, а именно — дожить, переждать, протянуть как-нибудь, зачастую в тяжёлых условиях. Это не просто временное решение, а эмоциональное состояние. Английское to get by или to stay over не передают всей глубины смысла: «перекантоваться» — это и про отсутствие стабильности, и про привычку терпеть, и про надежду, что потом будет лучше. Это слово — про наш народ, умеющий приспосабливаться и выживать, даже когда, казалось бы, жить уже невозможно.