Как использовать нейросети в повседневной жизни: для учёбы, работы и дома Искусственным интеллектом, кажется, уже никого не удивить. Life собрал топ нейросетей для всех пользователей и под самые разные задачи. 8 июня, 21:31 Нейросети прочно вошли в повседневную жизнь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Нейросети всё активнее входят в повседневную жизнь. В 2025 году с их помощью можно быстро написать текст, перевести документ, сдать зачёт, сделать презентацию, составить меню на неделю и даже придумать пост в соцсети. В этой статье расскажем, как использовать нейросети в учёбе, на работе и в быту, какие ИИ-сервисы полезны и чем они реально помогают.

ChatGPT

Начнём, наверное, с одного из самых популярных ИИ-сервисов — ChatGPT. Это умный языковой помощник, разработанный компанией OpenAI. ChatGPT может помочь практически с любой задачей. Вам нужен текст для поста в соцсетях? Пожалуйста! Вы блогер и вам нужна идея для ролика? Да запросто! А ещё этот ИИ может ответить на ваш вопрос, помочь с учёбой или написать полноценную статью. А ещё можно с ним и просто поболтать — правда, только в текстовом формате.

Perplexity AI

Perplexity AI — универсальный поисковик. Фото © Shutterstock / FOTODOM / gguy

Perplexity AI — это поисковик, который моментально выдаёт ответы на ваши запросы и указывает источники, откуда он взял эту информацию. Он был создан ещё в 2022 году на основе нейросетей Claude и ChatGPT, о котором мы только что говорили. Хотите быстро найти проверенную информацию? Этот поисковик поможет вам получить нужные факты из надёжных источников, делая поиск быстрее и эффективнее. Такой инструмент будет особенно полезен студентам при написании курсовых и дипломных работ, ведь там как раз требуется указание источников. Ну и в обычной повседневной жизни он тоже пригодится, если нужно найти быстро какую-то информацию.

Grammarly

Пишете книгу, статью или сочинение по английскому? Есть ИИ, который будет вам личным редактором текста. Grammarly проверяет всё: грамматику, стиль, орфографию текстов, написанных на английском языке. Grammarly подскажет, где у вас ошибки, поможет улучшить структуру предложений и сделать написанное понятнее. Поэтому тем, кто изучает английский, преподаёт его (ну а вдруг) или просто не хочет выглядеть перед зарубежной аудиторией совсем глупо, Grammarly поможет привести их тексты в порядок.

Midjourney

Винни Пух в мире Смешариков или Фиксики в реальной жизни? Midjourney воплотит любые ваши идеи в картинки! Просто опишите как можно подробнее, что вам нужно, и этот инструмент создаст уникальное изображение. Это отличный способ генерации фотореалистичных картинок без необходимости часами проводить время в фотошопе, чтобы смонтировать какое-то необычное изображение. К тому же это и крутая возможность для художников и дизайнеров быстро создавать визуальный контент и воплощать свои творческие задумки в реальность. Поэтому если вам срочно нужна подходящая под тематику текста картинка — то Midjourney ваш выход.

Midjourney создаёт изображения на любой вкус — от мультиков до постеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DIA TV

Kandinsky 3.1

Но не одним «Миджорни» едины. У нас есть Kandinsky 3.1 — нейросеть для генерации изображений на основе текстовых описаний. Названа она в честь художника Василия Кандинского. Функция у неё та же — создание изображений в различных художественных стилях с высокой детализацией. Но раз она наша, значит, и поддерживает русский язык, а значит, ею проще пользоваться. Использовать её можно так же в сфере дизайна, маркетинга, образования и развлечений.

DeepL

DeepL — это сервис перевода, который и правда хорошо справляется со своей задачей. Он использует нейронные сети, чтобы переводить тексты максимально естественно, а значит, перевод получается не просто дословным, но и передаёт смысл и не искажает его. В тандеме с ранее упомянутым Grammarly вы сможете не только переводить иностранные тексты на русский, но и русские тексты грамотно переводить на английский.

GitHub Copilot

А если вы разработчик, то вам обязательно стоит протестировать GitHub Copilot — это суперполезный помощник для программистов, созданный GitHub в партнёрстве с OpenAI, которая, как вы помните, создала ChatGPT. Он предлагает умные подсказки по коду, помогает с автодополнением и служит отличным помощником в написании программного обеспечения. Copilot внимательно проанализирует ваш код и предложит варианты решения. GitHub Copilot поддерживает большое количество языков программирования, в том числе Python, JavaScript, Ruby, Go и ряд других, а значит, подойдёт большинству разработчиков.

Gemini

Gemini — это ответ конкуренту в лице ChatGPT, созданный Google. Функционал у него более широкий — он работает не только с текстом, но и с изображениями, аудио, видео и т.д. Подробно останавливаться на нём не будем, так как, по сути, он совмещает в себе почти все функции, о которых мы уже говорили ранее.

Самые популярные нейронки в 2025 году и их функционал. Инфографика © Life.ru

«Алиса»

Ну и, конечно, наша родная «Алиса». Уверены, вы с ней все знакомы, но знаете ли вы обо всех её возможностях? «Алиса» — это голосовой помощник и нейросеть. Разумеется, распознаёт речь, с ней можно поговорить, как с человеком, ведь она способна вести осмысленную беседу и быть в контексте темы. Полезна для всех — от детей до взрослых. Самым маленьким она ответит на интересующие их вопросы, а их родителям поможет с планированием задач и в управлении умным домом. А с недавнего времени «Алису» интегрировали в браузер — теперь она создаёт свой ответ на ваш вопрос на основе информации из различных источников.

Как видите, в 2025 году уже немало нейросетей, которые помогут практически с любым вопросом, и это мы ещё далеко не о всех вам рассказали. В основном все эти сервисы платные, но у них есть и ограниченный бесплатный функционал, чтобы вы смогли протестировать его и понять, подходит это вам или нет. Обязательно пробуйте, учитесь и делегируйте рутину нейросетям, чтобы успевать ещё больше и не останавливаться на скучных задачах.

Авторы Андрей Ананьев