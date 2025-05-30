Всё в одном: в России создадут новое суперприложение для жизни В Госдуму внесён законопроект «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». По сути это единая цифровая платформа, объединяющая пользователей, государство и бизнес. Подробности – в материале Life.ru 30 мая, 12:08 В России выпустят приложение, соединяющее все электронные сервисы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZoFot

Одно приложение, с помощью которого можно будет получить справку, заселиться в гостиницу, записаться в поликлинику, а также следить за успеваемостью своего ребёнка и не только. Мечта? Нет, это реальность, которая наступит совсем скоро!

В России планируется запуск единой цифровой платформы, которая объединит пользователей, бизнес и государственные органы. Внесённые сегодня изменения в законодательство направлены на развитие отечественных цифровых сервисов и создание универсального приложения для их интеграции. Эта инициатива обеспечит более эффективное взаимодействие между различными сторонами и повысит безопасность и удобство использования цифровых услуг в нашей стране.

Но уже ведь есть «Госуслуги»? Да, верно. И за 16 лет этот портал изменил отношение граждан к взаимодействию с государством, сделав оформление документов проще и избавив от бюрократии. Но сейчас нужно расширить его возможности, создав единую платформу, объединяющую государственные, культурные, образовательные, финансовые и коммерческие сервисы, чтобы ещё больше повысить удобство для пользователей.

Сегодня мы можем выполнять множество операций с помощью одного смартфона: записываться на приёмы к врачам, оформлять паспорта, запрашивать различные справки, оплачивать штрафы и коммунальные услуги, а также следить за обучением детей или переводить деньги. И теперь всё это будет собрано в одном приложении. Такого нет ни в одной другой стране мира.

Планируется запуск новой цифровой системы идентификации личности, которая объединит в себе все необходимые документы в одном электронном формате. Такой цифровой ID позволит регистрироваться в гостиницах, подтверждать свой возраст в магазине, показывать документы об образовании и получать льготы по всей стране. Он заменит паспорт, водительские права, студенческий билет и другие важные документы. То есть в одном приложении будут собраны и государственные, и коммерческие сервисы.

Также через это приложение можно будет подписывать важные бумаги, используя «Госключ», а также обмениваться данными с проверенными пользователями. В систему войдут образовательные сервисы для контактов учителей, учеников и родителей, что упростит процессы в сфере образования.

Кроме того, в России планируется запустить отечественный мессенджер, который будет интегрирован в экосистему «Госуслуг». Это позволит упростить взаимодействие граждан с госорганами и расширить возможности электронного документооборота. Мессенджер будет полностью российской разработкой, потому что такую важную и конфиденциальную информацию нельзя доверять иностранным аналогам, а уж тем более тем, которые нарушают российское законодательство.

Новый российский мессенджер будет связан с системой «Госуслуг». Фото © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

— Это элемент обеспечения нашего национального суверенитета и конкурентоспособности нашей IT-отрасли, так что решение о создании такой платформы выглядит логично. Нам нужно создать все условия, которые обеспечат наше лидерство в условиях информационного общества, в условиях изменений цифрового взаимодействия, а если такую систему не создаст государство, её сделает кто-то другой, — пояснил Life.ru Борис Едидин, заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета.

По данным Минцифры РФ, уже свыше миллиона человек столкнулись с кибермошенничеством, что подчёркивает необходимость усиленных мер безопасности. Как показывает опыт, защитить нас может только государство. Новый законопроект как раз предлагает инновационные решения, такие как верифицированный доступ и применение цифрового ID, которые значительно усложнят злоумышленникам возможность получить доступ к аккаунтам граждан и передаваемой информации.

— Мессенджеры стали таким же привычным инструментом, как браузеры, соцсети, телефоны. Поэтому важно, чтобы все эти составляющие были отечественными и имели 100%-ную доступность для граждан России. С иностранными платформами это обеспечить нельзя — мало того, они ещё становятся одной из точек активизации мошеннических действий. В связи с этим достаточно разумно, что государство определило необходимость использование российских платформ для взаимодействия с обществом, — рассказал Life.ru Илья Массух, директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Авторы Андрей Ананьев