Эти 5 ошибок превращают летние ночи в ад — исправьте и будете спать как убитые
Летние ночи превратились в кошмар из-за жары и духоты? Life.ru объясняет, почему мы плохо спим в жару и как быстро наладить режим.
Нарушения сна летом: 5 главных причин и способы решения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Лето должно быть временем отдыха и расслабления, но почему-то именно в жаркие месяцы мы спим хуже всего? Ворочаемся на влажных простынях, просыпаемся от первых лучей солнца в пять утра, а днём ходим разбитые и сонные. Знакомая картина? Life.ru разобрался с главными врагами летнего сна и нашёл простые способы вернуть крепкий ночной отдых.
Жара превращает спальню в сауну
Как наладить сон в жару: практические советы экспертов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tanya_Terekhina
Оптимальная температура для сна — 18–20 градусов, но летом в квартире часто за тридцать. Организм не может расслабиться и погрузиться в глубокий сон, когда вокруг пекло. Открывайте окна сразу после заката и создавайте сквозняк — пусть квартира выстужается всю ночь. Влажные простыни на окнах или перед вентилятором дадут дополнительную прохладу. Принимайте прохладный душ перед сном — он снизит температуру тела и поможет заснуть быстрее.
Белые ночи сбивают биоритмы
Летом солнце встаёт в пять утра и заходит в десять вечера — мозг путается, когда пора спать. Мелатонин, гормон сна, вырабатывается только в темноте, а при свете его производство блокируется. Плотные шторы блэкаут — ваше спасение. Если таких нет, используйте маску для сна и затемняйте все источники света в спальне. За час до сна приглушите освещение в квартире — пусть мозг поймёт, что пора готовиться ко сну.
Поздние ужины на дачах и пикниках
Почему летом мы спим плохо и что с этим делать. Фото © Freepik
Летние вечеринки, шашлыки до полуночи, мороженое перед сном — всё это нарушает пищеварение и мешает заснуть. Желудок работает, а значит, организм не может полноценно отдыхать. Заканчивайте ужин за 3–4 часа до сна, а если очень хочется есть — выпейте стакан кефира или съешьте лёгкий фрукт. Алкоголь на дачных посиделках — тоже враг качественного сна: он может помочь заснуть, но делает сон поверхностным и беспокойным.
Духота и нехватка кислорода
Закрытые из-за комаров окна, кондиционер на минимуме, чтобы не простудиться, — в спальне становится душно. Мозгу не хватает кислорода, и сон получается неглубоким. Москитные сетки решат проблему с насекомыми, а окна можно смело держать открытыми всю ночь. Если боитесь сквозняков, откройте хотя бы форточку. Перед сном проветривайте комнату 15–20 минут — даже этого хватит для притока свежего воздуха.
Изменение привычного режима
Проблемы со сном в жаркую погоду: причины и решения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amenic181
Отпуск, дача, поездки — летом мы часто сбиваем свой обычный график. Ложимся и встаём в разное время, едим когда попало, нарушаем все привычки. Организм теряется и не знает, когда пора спать. Старайтесь ложиться и вставать в одно время даже в отпуске. Если сбили режим, не пытайтесь исправить всё за один день. Сдвигайте время сна постепенно, на 15–30 минут каждый день, пока не вернётесь к нормальному графику.
Качественный сон летом — это не роскошь, а необходимость. Хороший отдых ночью поможет легче переносить дневную жару и сохранить энергию для летних приключений. Попробуйте эти простые советы — возможно, уже через несколько дней вы снова будете просыпаться бодрыми и отдохнувшими, готовыми наслаждаться каждым солнечным днём! Ранее Life.ru рассказывал о 6 снах, которые предупреждают о скорой смерти.
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