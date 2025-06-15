Лучшие холодные супы на лето: подборка топ-9 рецептов, как вкусно и полезно освежиться в жару Наступает пора холодных супов: окрошка, холодник, свекольник, суп гаспачо — собрали для вас самые простые в приготовлении, полезные и вкусные супы на лето с фото и рецептами в материале Life.ru. 15 июня, 07:01 Холодные супы — отличный вариант на лето для взрослых и детей. Обложка © «Шедеврум»

Холодный суп – это не только способ охладиться в жару, но и кладезь витаминов и клетчатки. В свежих овощах сохраняются питательные вещества, которые при термической обработке разрушаются. Кроме того, холодные летние супы содержат много воды – поэтому они легко усваиваются и отлично утоляют жажду. В овощных холодных супах много витаминов (особенно A и C) и минеральных солей, а клетчатка очищает кишечник и ускоряет обмен веществ. Ниже – подборка из 9 рецептов освежающих летних холодных супов из разных кухонь мира, которые получаются и вкусными, и полезными.

Окрошка (русская кухня)

Окрошка — пожалуй, один из самых известных холодных супов. Фото © «Шедеврум»

Окрошка – классический русский холодный суп, появившийся ещё в XIX веке как летнее блюдо крестьян. Название происходит от глагола «крошить» (измельчать) – овощи и мясо рубят на мелкие кусочки и заливают жидкой основой. «Вечный спор» вокруг этого блюда не утихнет никогда. На чем её готовить: на кефире, квасе или даже минералке. Рекомендуется использовать нежирную основу: несладкий квас, тан или кефир. К классическому рецепту лучше добавить отварное куриное филе вместо колбасы – так суп получится более диетическим и полезным (в колбасе много соли и консервантов).

Ингредиенты (на 4 порции):

Куриная грудка — 300 гр

Картофель — 3 шт.

Яйца — 4 шт.

Огурцы свежие — 2 шт

Редис — 5–6 шт.

Зелёный лук и укроп — по одному пучку

Несладкий квас (чёрный) или натуральный кефир – 1 л

Сметана – 2–3 ст. л. (для подачи, по желанию)

Соль, перец — по вкусу

Отварить куриную грудку до готовности, затем остудить и нарезать мелким кубиком. Варёные яйца, картофель и сметану также остудить, очистить и нарезать. Смешать в глубокой миске мелко нарезанную грудку, кубики картофеля, яйца, огурцы и редис. Добавить измельчённую зелень лука и укропа. Залить заготовку холодным квасом или кефиром, перемешать. При необходимости досолить, добавить немного горчицы для пикантности. Дать окрошке настояться в холодильнике минимум 30 минут. В готовый суп перед подачей по желанию добавить сметану – это придаст мягкость вкусу.

Свекольник (славянская кухня)

Свекольник — летний борщ на свекольном отваре. Фото © «Шедеврум»

Свекольник – это холодный борщ на основе свёклы, распространённый в русской и восточноевропейской кухне (похож на белорусский «холодник»). Суп имеет красивый насыщенный розово-красный цвет, а его польза объясняется главным ингредиентом – свёклой. Свёкла богата бетацианином – это вещество благотворно влияет на сердце, понижает давление и является мощным антиоксидантом. Изначально свекольник готовили из свекольного рассола или отвара, а затем смешивали с кефиром или простоквашей.

Ингредиенты (на 4–6 порций):

Свёкла – 4–5 шт. (среднего размера)

Картофель – 2 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Яйца, сваренные вкрутую — 3 шт.

Кефир или простокваша – 500 мл

Вода холодная – 0,5 л

Чеснок – 1 зубчик

Укроп, зелёный лук – по одному пучку

Соль, перец — по вкусу

Отварить свёклу (с кожурой) или запечь до мягкости. Остудить, очистить и натереть на крупной тёрке. Также нарезать кубиками отварной картофель и огурец. Яйца разделить на белки и желтки, белки нарезать мелко, а желтки раздавить вилкой. Соединить в большой кастрюле или миске тёртую свёклу, картофель, огурец, измельчённый чеснок и белки. Посолить. Влить кефир и холодную воду, добавить измельчённый укроп и лук. Всё тщательно перемешать – суп должен получиться однородного густого цвета. При необходимости добавить соль. Охладить минимум час перед подачей, чтобы аромат овощей раскрылся. Перед подачей можно украсить суп дольками яйца или веточкой укропа.

Гаспачо (испанская кухня)

Гаспачо — популярный холодный летний суп. Фото © Wikipedia / Bocadorada

Гаспачо – знаменитый испанский холодный суп родом из Андалусии. Он появился среди крестьян, в рецепте традиционно использовался «сухарь» (замоченный хлеб), оливковое масло, помидоры и перец. Интересно, что классический красный гаспачо стал популярным сравнительно недавно – помидоры и перец появились в рецепте лишь в XIX веке. По сути, гаспачо – смесь свежих овощей, взбитая в блендере, – отличный источник каротиноидов (предшественников витамина А) и ликопина. Красные помидоры и перец богаты антиоксидантами, поэтому гаспачо не только освежает, но и защищает организм от окислительного стресса. Существуют и другие разновидности: «белый гаспачо» (ajoblanco) на основе миндаля и огурца, а также морковный гаспачо.

Ингредиенты (на 4 порции):

Помидоры – 500 г

Огурец – 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Хлеб – 1 ломтик

Оливковое масло – 2 ст. л.

Винный или яблочный уксус – 1 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Вода — для желаемой консистенции

Нарезать помидоры, огурец и перец средними кусками. Хлеб замочить в небольшом количестве воды до размягчения. В блендер поместить все овощи, мягкий хлеб, оливковое масло, уксус, щепотку соли и перца. Измельчить до однородного жидкого состояния. Если суп получается слишком густым, добавить чуть-чуть холодной воды. Попробовать на соль и кислотность, при необходимости отрегулировать. Добавить чеснок по вкусу. Поставить гаспачо в холодильник на 1–2 часа. Подавать очень холодным, можно с гренками или ломтиками овощей в качестве гарнира.

Холодник (белорусская кухня)

Холодник готовится на кефире или сметане со свёклой. Фото © Wikipedia / TreasuryTag

Холодник – традиционный белорусский холодный суп, по сути, ещё один вариант холодного «борща». Современный белорусский холодник обычно готовят на сыворотке, кефире или квасе с отварной свёклой и овощами.

Ингредиенты (на 4–6 порций):

Свёкла – 3–4 шт.

Картофель – 2 шт.

Яйца, сваренные вкрутую – 3 шт.

Огурцы – 2 шт.

Укроп, зелёный лук, петрушка – по 1 пучку

Сметана – 200–250 мл

Соль, сахар, лимонный сок — по вкусу

Вода — для консистенции

Отварить свёклу до мягкости, остудить, почистить и натереть на крупной тёрке. Отдельно сварить яйца и картофель, остудить. Разрезать яйца: отделить белки и желтки. Белки нарезать кубиками, желтки растереть вилкой. В большой супнице смешать растёртые желтки с мелко нарубленными укропом, луком и петрушкой. Добавить тёртую свёклу, свежий огурец и кусочки яичного белка. Перемешать. Влить сметану и часть холодной воды, тщательно перемешать. Добавлять оставшуюся воду до нужной густоты. Суп должен быть светло-бордовым и умеренно густым. Приправить холодник солью, сахаром и лимонным соком по вкусу (немного сахара помогает подчеркнуть вкус овощей). Закрыть крышкой и охлаждать в холодильнике не менее одного часа. Перед подачей можно украсить яйцами и зеленью.

Суп из редиса и йогурта (греческий стиль)

Суп с редисом и йогуртом пришёл из греческой кухни. Фото © Youtube / Анютка

Этот лёгкий холодный суп с редисом и натуральным йогуртом напоминает греческую кухню с её популярным соусом дзадзики. Редис в супе даёт пикантную свежесть, а йогурт делает основу кремообразной и полезной (содержит белок и пробиотики). По желанию к супу подают свежую мяту или базилик.

Ингредиенты (на 4 порции):

Натуральный йогурт (без добавок) – 500 мл

Редис – 200 г

Овощной бульон или вода – 300 мл

Чеснок – 1 зубчик

Свежая мята или укроп – небольшой пучок

Соль, чёрный перец, лимонный сок – по вкусу

Измельчить все овощи в блендере до пюреобразной консистенции. Приправить солью, перцем, добавить по вкусу чеснок и лимонный сок. Охладить полученное овощное пюре. Вмешать в него натуральный йогурт и нарубленную зелень (мяту или укроп). Поставить кастрюлю на холод. По желанию можно сбрызнуть оливковым маслом или добавить листочек мяты при подаче.

Довга (азербайджанская кухня)

Довга — холодный суп с рисом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dnlv

Довга – традиционный азербайджанский холодный суп на основе кислого молока (кефира или йогурта) с рисом и зеленью. Его часто готовят летом, чтобы освежиться, а также как постное блюдо.

Ингредиенты (на 4 порции):

Кефир натуральный – 500 мл

Вода холодная – 300 мл

Круглый рис – 3 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Петрушка, укроп, кинза, мята – по 1/2 пучка каждого

Соль, перец — по вкусу

Отварить рис до готовности, слегка остудить. Отдельно сварить яйцо, нарезать кубиком. В большой миске смешать кефир и холодную воду, тщательно размешать до однородности. Добавить отварной рис, порезанное яйцо, мелко нарезанную зелень и по вкусу соль с перцем. Перемешать довгу до получения однородной массы. По желанию можно влить немного лимонного сока для лёгкой кислинки. Поставить довгу в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей перемешать, разлить по тарелкам. По традиции довгу украшают свежими травами и подают со свежим хлебом или сухариками.

Огуречно-мятный суп

Суп на основе огурца и сельдерея полезен в жару. Фото © Youtube / Пересолил

Этот суп – разновидность холодного гаспачо. Такой суп тоже готовится без варки: овощи измельчают в блендере и подают сразу холодными. Он особенно хорошо освежает в сильную жару.

Ингредиенты (на 4 порции):

Огурцы свежие – 4 шт.

Сельдерей – 1 стебель

Зелёное яблоко – 1 шт.

Листья свежей мяты – 8–10 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 50 мл

Яблочный уксус – 1 ст. л.

Кусочки льда – 6–8 шт.

Соль — щепотка

Огурцы очистить, крупно нарезать. Поместить половину огурцов вместе с мятой, чесноком, оливковым маслом и щепоткой соли в блендер. Добавить несколько кубиков льда. Взбивать на высокой скорости до однородности – получится прозрачный суп-пюре. Оставшуюся часть огурцов, сельдерей и яблоко нарезать мелкими кубиками. Смешать их в салатнике с яблочным уксусом и щепоткой соли. Выложить в тарелки нарезанные овощи и яблоко. Залить всё охлаждённым огуречным пюре. Перед подачей можно украсить тарелки листиками мяты и дольками огурца.

Морковный суп-пюре

Холодный суп можно приготовить и из моркови. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julie208

Холодный морковный суп – питательный вариант летней похлёбки. Морковь богата бета-каротином (провитамином A) и клетчаткой, особенно вкусна и полезна в сыром или слегка разваренном виде. Часто для усиления аромата к моркови добавляют имбирь или апельсиновый сок. Такой суп можно сделать постным (на воде или бульоне) или с лёгким сливочным акцентом (сметана или йогурт).

Ингредиенты (на 4 порции):

Морковь – 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Овощной бульон или кипяток – 500 мл

Оливковое или сливочное масло – 2 ст. л.

Свежий имбирь – небольшой кусочек

Зелень кинзы или петрушки – для подачи

Натуральный йогурт или сметана по желанию – 100 мл

В кастрюле разогреть масло и слегка обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь и имбирь, слегка обжарить ещё 2–3 минуты. Залить овощи бульоном, посолить, поперчить. Варить на среднем огне 10–15 минут, пока морковь не станет мягкой. Снять кастрюлю с огня, дать супу немного остыть. Пробить суп блендером до однородного пюре. При необходимости добавить немного бульона или воды для желаемой густоты. Вмешать йогурт или сметану для нежности вкуса. Охладить суп до комнатной температуры, затем убрать в холодильник минимум на час. Перед подачей украсить суп мелко рубленой зеленью.

Холодный болгарский суп «Таратор»

Таратор — традиционный болгарский холодный суп. Фото © Wikipedia / Ikonact

Таратор – знаменитый болгарский холодный суп на основе йогурта. По вкусу он напоминает греческий соус дзадзики, но с одним важным отличием: в таратор всегда добавляют рубленые грецкие орехи. Этот питательный холодный суп хорошо утоляет жажду и даёт организму белок (из йогурта) и «хорошие» жиры (из орехов). Варианты: часть воды заменяют минеральной или добавляют лёд, а летом таратор часто сочетают с долькой лимона и кубиками льда прямо в тарелке.

Ингредиенты (на 2–3 порции):

Натуральный йогурт или кефир – 300 мл

Огурец — 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Укроп – 1 веточка

Грецкие орехи – 3–4 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль, чёрный перец – по вкусу

Вода (или лёд) – по желанию (для разбавления)

Огурец нарезать мелким кубиком, слегка посолить и дать постоять 5 минут, чтобы вытек сок. Чеснок измельчить, укроп нарезать. В миске смешать йогурт с небольшим количеством холодной воды. Добавить соль, перец и весь чеснок. Вмешать огурец и укроп, тщательно перемешать. Поставить таратор в холодильник на 30 минут. При подаче посыпать каждую порцию холодного супа измельчёнными грецкими орехами и сбрызнуть оливковым маслом.

Интересные факты о холодных супах

Свекольник – чемпион по полезности

Многие диетологи считают свекольник одним из наиболее полезных холодных супов: вся его сила в свёкле, которая является настоящим кладезем витаминов и минералов.

Клетчатка и витамины

Холодные овощные супы богаты пищевыми волокнами и витаминами. Клетчатка в их составе очищает кишечник и ускоряет обмен веществ, а витамины С и А из свежих овощей укрепляют иммунитет.

Свадебная довга

Довга — национальный холодный суп из йогурта, зелени и риса — настолько популярен в Азербайджане, что входит в праздничное меню. Его подают как первое блюдо даже на торжествах и свадьбах, особенно летом. Он считается «очищающим» и помогает переварить основное застолье. Иногда довгу пьют даже как кефир — прямо из чашки.

Авторы Анна Розанова