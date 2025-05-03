Как вкусно приготовить салат с курицей: топ-10 рецептов с фото Как вкусно и просто приготовить салат с курицей. Список рецептов с фото, включая классический салат с курицей, салат с курицей и ананасами, салат цезарь с курицей и другие, — в материале Life.ru. 3 мая, 04:05 Куриный салат вкусен практически со всеми ингредиентами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faiz Dila

Курица — универсальный ингредиент для многих блюд, в том числе салатов. Такие салаты готовят с варёными и свежими овощами, заправляют майонезом или другим соусом. А сделать их можно и к обычному обеду, и к празднику.

Как и какую часть курицы выбрать для салата

Лучше всего для салата подходит куриное филе. При выборе целой тушки не стоит выбирать слишком большую птицу, её филе может быть очень волокнистым. Куриное мясо должно быть ровного цвета, без запаха.

Топ-10 рецептов по приготовлению салата с курицей

Классический салат с курицей

Классический сытный салат с курицей ещё называют «Министерский». Советский рецепт, дошедший до наших дней.

Ингредиенты:

Куриное филе — 320 г

Яйца — 2 шт.

Огурцы солёные — 4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 50–60 г

В кастрюлю влить воду, посолить, добавить лавровый лист и чёрный перец горошком. Довести до кипения. Опустить туда филе и варить на небольшом огне в течение 20 минут после повторного закипания воды. Готовое филе остудить. В миску разбить яйца, добавить щепотку соли и взболтать яичную массу. На разогретую сковороду влить примерно половину яичной массы, равномерно распределяя её по сковороде. Жарить блин около 30–40 секунд с каждой стороны, снять со сковороды. Второй яичный блинчик пожарить так же, дать блинам остыть, свернуть их рулетиками и нарезать тонкими полосками. Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами. Обжарить на сковороде 5–6 минут и дать остыть. В салатницу выложить куриное мясо, обжаренный лук, огурцы и яичные блинчики. Посолить, поперчить, заправить майонезом.

Салат с курицей и ананасами

Курица с ананасом — салат на каждый день и на праздник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sea Wave

Классическое сочетание курицы и ананаса в салате давно стало одним из популярнейших.

Ингредиенты:

Куриное филе — 200 г

Ананасы консервированные — 1 банка (580 мл)

Сыр твёрдый — 120 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 2 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Отварить куриную грудку в подсоленной воде на медленном огне в течение 20 минут с момента закипания. Нарезать отварное филе кубиками. Нарезать консервированные ананасы кусочками, натереть сыр. Выложить ингредиенты в салатник. Добавить пропущенный через пресс чеснок, заправить майонезом.

Бонус: салат с курицей и ананасами можно выложить и слоями: вниз курицу, потом сыр и сверху ананас.

«Цезарь» с курицей

«Цезарь» — один из популярнейших салатов с курицей. Фото © Freepik

«Цезарь» — салат, ставший одним из самых любимых в мире благодаря сочетанию куриного филе, сыра и соуса.

Ингредиенты:

Куриное филе — 400 г

Салат «Айсберг» или романо — 300 г

Батон или багет — 160 г

Сыр пармезан — 70 г

Помидоры черри — 10 шт.

Яйца перепелиные — 10 шт.

Масло растительное — 3 ст. ложки

Соль и перец по вкусу

Для соуса:

Яйцо куриное — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Каперсы (по желанию) — 7 шт.

Сыр пармезан — 10 г

Масло растительное для жарки

Сок лимонный — 1 ч. ложка

Соус вустерский (по желанию) — 0,5 ч. ложки

Горчица — 1 ч. ложка

Сахар — 1 щепотка

Батон нарезать кубиками. Обжарить хлеб на 2 ст. ложках растительного масла до румяного цвета. К сухарикам можно добавить специи по вкусу. Куриное филе просушить, разрезать самую толстую часть филе и раскрыть её «бабочкой». Посолить и поперчить по вкусу. Обжарить филе на 1 ст. ложке растительного масла по 3–4 минуты с каждой стороны, очень важно не пересушить.

Приготовить соус: куриное яйцо комнатной температуры залить кипятком и оставить на минуту. Так белок немного приготовится, а желток останется жидким. Чеснок и каперсы нарезать. Яйцо охладить, разбить в ёмкость, добавить лимонный сок, вустерский соус, горчицу, щепотку сахара, измельчённый зубчик чеснока, каперсы и натёртый на мелкой тёрке пармезан. Пробить смесь блендером. В процессе взбивания влить растительное масло. Соус должен быть не очень жидким, как и не слишком густым.

Готовое куриное филе смазать с двух сторон соусом и дать настояться. Отварить перепелиные яйца, охладить и разрезать пополам. Помидоры также разрезать пополам. Нарвать салат, курицу нарезать тонкой соломкой.

«Цезарь» рекомендуется собирать перед подачей, чтобы сухарики не размокли, а салат хрустел. Смешать листья салата с соусом. На тарелку для подачи выложить салат в соусе, далее курицу, яйца, помидоры и сухарики. Соус добавлять порционно.

Салат с курицей и сыром

Сыр и овощи хорошо дополняют курицу в салате. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AS Foodstudio

Курица очень хорошо сочетается с твёрдым сыром, а также с овощами.

Ингредиенты:

Копчёная курица — 200 г

Варёные яйца — 2–3 шт.

Консервированная кукуруза — 0,5 банки

Твёрдый сыр — 120 г

Помидоры — 3 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Майонез — по вкусу

Нарезать копчёную курицу, яйца и помидоры кубиками. Курицу выложить в миску, сделать тонкую сеточку из майонеза, посыпать измельчённым чесноком. Сверху выложить кукурузу, потом сеточку, поместить помидоры, следом яйца и тоже смазать майонезом. Посыпать тёртым сыром и дать настояться в холодильнике.

Салат с курицей и сухариками

Салат с курицей и сухариками — расширенная версия «Цезаря». Фото © Shutterstock / FOTODOM / The Image Party

Салат с курицей и сухариками можно назвать дополненной вариацией классического «Цезаря».

Ингредиенты:

Филе куриное отварное — 300 г

Кукуруза консервированная — 250 г

Помидоры — 3 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Яйца варёные — 3 шт.

Лук репчатый красный — 1 шт.

Листья салата — 1 пучок

Сухарики чесночные — 50 г

Майонез — 100 г

Сметана — 150 г

Чеснок — 1 зубчик

Рубленый зелёный лук, соль, перец — по вкусу

Нарезать охлаждённое куриное филе кусочками, красный лук — полукольцами. Яйца и помидоры нарезать кубиками, листья салата порвать вручную. Смешать сметану, майонез, измельчённый чеснок и зелёный лук, перемешать.

На дно прозрачного салатника выложить половину листьев. Далее равномерно разложить лук, промазать заправкой. Следом поместить слой помидоров, кукурузу и также заправить. Потом — слои из курицы, яиц и салата. Выложить оставшийся соус, посыпать тёртым сыром и положить сверху сухарики. Подавать сразу после приготовления.

Салат с курицей и грибами

Грибы — универсальный ингредиент для куриного салата. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Слоёный салат с курицей «Грибная поляна» выглядит ярко и очень вкусен.

Ингредиенты:

Маринованные шампиньоны целые — 500 г

Отварное куриное мясо — 300 г

Твёрдый сыр — 100 г

Яйца варёные — 4 шт.

Картофель варёный — 2 шт.

Огурцы солёные — 2 шт.

Морковь варёная — 1 шт.

Майонез — 150 г

Укроп — несколько веточек

Большую миску с плоским дном (или кастрюлю) застелить пищевой плёнкой. На дно выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз. Нашинковать укроп и насыпать его на грибы. Мелко порубить куриную грудку и выложить следующим слоем. Сделать майонезную сеточку. Далее выложить тёртую морковь и также покрыть майонезом. Потом последовательно выкладывать тёртый сыр, нарезанные яйца, тёртый картофель и солёные огурцы, промазывая майонезом. Накрыть плоской тарелкой и аккуратно перевернуть миску с салатом, чтобы грибы были сверху. Дать салату настояться час.

Салат «Гнездо глухаря»

«Гнездо глухаря» — один из самых вкусных и необычных салатов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chudo2307

«Гнездо глухаря» — эффектный и сытный салат с курицей.

Ингредиенты:

Куриное филе или копчёная курица — 200 г

Картофель — 3 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Солёный огурец — 1 шт.

Яйца куриные варёные — 2 шт.

Яйца перепелиные варёные — 3–4 шт.

Лук репчатый красный — половина головки

Майонез — 3–4 ст. ложки

Укроп — 1 небольшой пучок

Соль и перец по вкусу

Для этого салата куриную грудку можно сварить, обжарить или взять копчёную курицу. Очистить сырой картофель, нашинковать тонкой соломкой или натереть на тёрке для корейской моркови. Обжарить картофель до готовности. Соломка должна быть поджаристой и золотистой — промокнуть её на бумажном полотенце. Курицу, красный лук, огурцы и яйца нарезать мелкими кубиками. Соединить их в салатнике и заправить майонезом, размешать, выложить на тарелку в виде гнезда, сделав в середине углубление. Мелко порубить укроп, поместить его в ямку посередине салата, выложить на него перепелиные яйца. Обсыпать салат жареной картофельной соломкой.

Салат с курицей и черносливом

Курица и чернослив — ещё одно распространённое сочетание для салата. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Isachenko

Вариант классического салата «Нежность». За счёт свежего огурца и чернослива получается лёгким и с кислинкой.

Ингредиенты:

Куриная грудка отварная — 200 г

Чернослив — 70 г

Свежий огурец — 1 шт.

Яйца куриные варёные — 2 шт.

Грецкие орехи — 50 г

Майонез — 4–5 ст. л.

Соль и перец по вкусу

Нарезать куриную грудку мелким кубиком. У яиц отделить желтки от белков и натереть их по отдельности. Помыть чернослив, если он сухой, то замочить на 10 минут в горячей воде, посушить и нарезать мелкими кубиками. Свежий огурец также нарезать кубиками. Растолочь грецкие орехи, но не очень мелко. Собрать салат слоями, промазывая майонезом: сначала курица, далее чернослив, орехи, яичные белки, огурец и сверху желтки. Дать настояться минимум полчаса.

Бонус: данный салат хорошо сочетается и с тёртым сыром.

Салат с курицей и морковью по-корейски

Морковь по-корейски добавит салату с курицей остроты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Katrin Volkova

Оригинальный салат с восточными нотками корейской моркови и соевого соуса.

Ингредиенты:

Куриное филе — 350 г

Фасоль красная консервированная — 200 г

Морковь по-корейски — 200 г

Огурец свежий крупный — 1 шт.

Соевый соус — 3 ст. л.

Паприка молотая — 1 ч. л.

Майонез — 100 г

Соль, перец, лимонный сок по вкусу

Куриное филе вымыть, обсушить с помощью бумажного полотенца и нарезать на средние кусочки. Переложить курицу в миску, влить соевый соус и лимонный сок, всыпать паприку. Перемешать, накрыть плёнкой и отправить в холодильник на час. Когда филе замаринуется, обжарить его на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны. Затем накрыть сковороду крышкой и жарить на небольшом огне ещё 8–10 минут. Дать остыть и нарезать небольшими кусочками. Нарезать огурец тонкой соломкой и положить к курице. Добавить морковь по-корейски и обсушенную фасоль. Посолить, поперчить, заправить майонезом и небольшим количеством соевого соуса.

Лёгкий салат с курицей и апельсином

Салат с курицей и апельсином прост, но эффектен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatjana Baibakova

Простой салат из курицы с апельсином и гранатом подойдёт к праздничному столу.

Ингредиенты:

Пекинская капуста — половина кочана

Копчёная или отварная курица — 250 г

Твёрдый сыр — 150 г

Апельсин — 1 шт.

Майонез — 4–5 ст. л.

Зёрна граната

Промыть пекинскую капусту и нарезать её соломкой, курицу нарезать кубиками, натереть сыр, разделить апельсин на дольки и каждую разрезать пополам. Выкладывать слоями, промазывая майонезом: сначала капуста, далее курица и сыр. Сверху выложить апельсин и посыпать зёрнами граната.

Бонус: этот салат лучше выложить в форме круга или в порционные креманки.

Секреты и лайфхаки для приготовления вкусного салата с курицей

Куриную грудку для салата очень важно не пересушить при жарке. Для этого её нужно разрезать вдоль на кусочки одинаковой толщины (примерно 1–1,5 см) и жарить их с одной стороны 4 минуты, а с другой — 2 минуты. Если из мяса вытекает прозрачный сок — оно готово.

Курица хорошо сочетается с сыром, грибами, яйцами, свежими или солёными огурцами. Эти ингредиенты добавляются на вкус — опционально.

Для вкуса грибы и лук для салата можно поджарить.

Авторы Екатерина Субботина