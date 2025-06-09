Клубничное полнолуние 2025: Переживём ли мы месяц Близнецов с Луной в Стрельце 11 июня

У каждого полнолуния в году есть своё название. Какое-то называют Голубая луна, какое-то — Холодная луна, есть Волчья, Бобровая и даже Луна Червя. Эти поэтичные названия устанавливались по разным причинам в глубине веков. Лунный календарь расходится с солнечным, да и оборот Луны вокруг Земли, как правило, происходит быстрее, чем оборот Земли вокруг Солнца. Поэтому каждый год полнолуние выпадает на разные дни месяца. Расскажем всё о полной Луне в июне.

Когда будет Клубничная Луна 2025

Клубничная Луна обычно наступает летом, в июне. Фото © «Шедеврум»

Клубничное полнолуние наступит 11 июня. В прошлом году оно было 22-го числа, а в 2026-м произойдёт 30 июня. Фаза полной Луны наступит 11-го числа не сразу, а утром, в 10:46. До утра 12 июня мы сможем наблюдать полную Луну на небосводе. А в июле будем ждать Оленью Луну. Она наступит 10-го числа.

Почему июньское полнолуние — Клубничное

Июньское полнолуние называется Клубничным, потому что летом появляются разные ягоды, например клубника. Фото © «Шедеврум»

Многие названия полнолуний подарили нам коренные жители Америки. Там тоже в своё время росла клубника, и у алгонкинов как раз во время июньского полнолуния начинался сезон сбора этих ягод. В Европе эту Луну называли Розовой или Медовой, что тоже логично, по двум причинам: в июне можно собирать мёд, а ещё летом в атмосфере куда больше мелкодисперсных частиц, которые преломляют свет спутника. Именно из-за частиц Луна и приобретает свой розовый, или «клубничный», оттенок, сигнализируя, что пора собирать ягоды.

Как знак зодиака Стрелец влияет на Клубничную Луну 11 июня

В целом знак зодиака Стрелец — это про абстрактное мышление. Фото © «Шедеврум»

Стрелец — это знак зодиака, который характеризуется свободолюбием, оптимизмом и честностью. В то же время часто представители этого огненного знака уходят из реальной жизни в мир абстракций в собственной голове. Примерно такого эффекта можно будет ожидать от полнолуния в этом знаке зодиака. День будет лишён конкретики, от этого могут усилиться фоновая тревога, стресс, а опытные астрологи рекомендуют избегать физических нагрузок на организм в периоды полнолуния Стрельца.

Не стоит заниматься в этот день огородом, садом, сельским хозяйством, ремонтом или строительством. В остальном можно провести день, как захочется, соблюдая общие рекомендации по полнолунию: не ссориться, не проводить крупных финансовых операций и не заключать сделок. Есть приятный бонус: ваши отношения с государством и судебной системой в этот день лишаются всякой токсичности, так что можете смело решать бюрократические вопросы, если такая необходимость есть. Зарегистрировать ИП, оформить налоговый вычет за медицинские расходы, получить патент — всё это благоприятные дела для полнолуния в Стрельце.

Как Клубничная Луна повлияет на знаки зодиака

Клубничное полнолуние может стать тяжёлым временем для некоторых знаков зодиака, несмотря на приятное название. Фото © «Шедеврум»

Клубничная Луна 2025 пройдёт под огненным знаком зодиака Стрелец. А с 6-го по 22 июня планета Меркурий будет в знаке зодиака Близнецы, то есть дома. Учитывая, что перед полнолунием прошёл настоящий парад планет, стоит ожидать усиления влияния астрологических явлений на нашу жизнь, в особенности на психику. Полнолуние само по себе — непростое с энергетической и даже физической точки зрения время. Ну а в июне всё усугубляется аномальной летней жарой, которую мы наблюдаем где-то два или три года подряд. Но, как говорили древние римляне, scientia potentia est, то есть «знание — сила», так что лучше немного приоткрыть завесу грядущего при помощи астрологического прогноза.

Знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец)

Знаки Огня хозяйничают на Луне 11 июня, так что для них полнолуние пройдёт гладко.Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

Мы не шутили, когда сказали, что знаки огненного тригона хозяйничают на Луне. Например, Арнольд Шварценеггер по гороскопу — Лев, и у него есть участок на Луне... Но речь шла о Клубничном полнолунии, которое случится 11 июня в знаке зодиака Стрелец. Для знаков Огня это период в целом удачный. Вам откроется масса новых возможностей. Овны по гороскопу почувствуют «буст» своего лидерского потенциала, а энергия полной Луны направит стремления в русло альтруизма. Если вы давно хотели поволонтёрить в приюте для животных или каким-либо другим образом поддержать благотворительные инициативы — самое время. Представители знака зодиака Стрелец почувствуют себя быстрее, выше, сильнее, в общем, самооценка форсированно поднимется. Львы по гороскопу будут с удвоенной силой проявлять своё благородство, а их работоспособность увеличится.

Знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

Для знаков Воздуха Клубничное полнолуние — тоже неплохой период. Так как 11-го Меркурий будет находиться в домашнем знаке зодиака Близнецы, то представителям Кастора и Поллукса будет в Клубничную Луну почти так же хорошо, как и Стрельцам по гороскопу. Больше энергии, больше общения, больше новых, интересных впечатлений — звучит, пожалуй, даже слишком хорошо. У представителей знака зодиака Водолей полнолуние пройдёт с уклоном в стратегию и планирование: теперь вы можете представить себе, где окажетесь через год или пять лет. Повышенная ответственность поможет успехам в работе. Но для Весов по гороскопу Клубничная Луна подготовила день, полный недоумений. Энергия знака зодиака Стрелец будет конфликтовать с вашей обычной практичностью, могут появиться сложности в концентрации.

Знаки Земли (Телец, Дева, Козерог)

Знаки Земли — практичные, любят стабильность и конкретику. Кажется, это не те вайбы на Клубничное полнолуние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

Знаки тригона Земли обычно практичны, ответственны, ценят физический комфорт, ведь от него зависит и комфорт душевный. Им, конечно же, будет не по себе из-за того, что Луна в знаке Стрельца переводит мышление в более абстрактное русло. Пожалуй, дискомфорт в полной мере почувствуют на себе Девы по гороскопу. В такой день, как полнолуние, сложно удержать контроль за всем и вся. Внимание может быть слегка рассеянным, это главный минус периода. У Тельцов по гороскопу начнётся время упрямства, в таком состоянии можно надолго поссориться с важными людьми, так что лучше всего в Клубничную Луну избегать любого конфликта. А представители знака зодиака Козерог будут чрезмерно зациклены на работе, для них будет важным соответствовать ожиданиям друзей, семьи, коллег, аудитории... Правда, это очень разные категории людей, поэтому понравиться всем попросту невозможно. Выберите пока что-то одно.

Знаки Воды (Рак, Рыбы, Скорпион)

Клубничная Луна станет для знаков тригона Воды временем, когда в них раскроется неочевидная для окружающих сторона. К примеру, Раки по гороскопу — в них, вопреки влиянию огненного знака на Луну, зажжётся огонёк практичности. Именно в этот период они лучше всего выполняют внешние задачи: мечтательность 11-го будет просто на нуле. Представители знака зодиака Скорпион «прокачают» целеустремлённость и ответственность. А Рыбы по гороскопу, с одной стороны, столкнутся с суровой действительностью, а с другой — приобретут важный навык бережливости, который будет спасать их потом в трудных ситуациях.