5 деревьев с отрицательной и негативной энергетикой, которым не место на вашем участке

Растения могут нам навредить. И если дать им такой шанс, они точно им воспользуются. Хорошая новость в том, что вас вряд ли разорвёт на части мадагаскарское дерево Я-Те-Вео, потому что его не существует. Также вы вряд ли попадётесь в ловушку венериной мухоловки или жирянки — они никогда не достигают таких размеров, чтобы поймать человека. При помощи грубой силы деревья людям не вредят. Их стиль — это аккуратное душегубство при помощи отравляющих веществ. И энергетические аномалии, о которых мы сейчас расскажем.

Чем опасна осина

Осина — вечно дрожащее дерево висельников. Говорят, оно стало последним пристанищем Иуды.Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kazakov Maksim

«Одна ягода — горькая рябина, одно дерево — горькая осина: плохи те места, где только эти две растут», — так говорили наши предки. Если на вашем участке завелась осина, можете попробовать её уничтожить. Малейшее дуновение ветра заставляет дерево дрожать сильнее, чем тревожник на вечеринке, а по христианскому преданию, именно из осины был сделан крест для Христа. Если вы не планируете охотиться на вампиров, постарайтесь срубить или хотя бы пересадить его куда-то, чтобы дерево уже не было вашей проблемой. Осина будет вытягивать всё лучшее, что есть в вас, а ещё среди суеверных соседей могут возникнуть кривотолки.

Чем опасен тополь

Тополь — родственник осины. У них одинаковая негативная аура. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Climber 1959

Тополь приходится осине двоюродным братом. А ещё на нашем континенте не было таких деревьев до того, как европейцы уже окончательно открыли Америку. Они привезли с собой на одежде семена канадского тополя, и он стал размножаться активнее коренных евро-азиатских видов. Про тополь тоже есть христианская история: говорят, когда распяли Христа, все деревья плакали, кроме этого. Тополь решил, что он безгрешен и дела людей его не касаются. Такому высокомерному дереву, видимо, нечего делать у вас на участке — вы будете чувствовать себя неполноценно рядом с ним, летом мучиться от пожароопасного пуха. А если долго сидеть под тополем — поднимется давление.

Чем опасна ель

Ель, особенно голубая, влияет на количество и качество мужчин в вашей жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Happy Hirtzel

Голубая ель — дерево женского одиночества. Наши предки заметили это ещё давным-давно. Такие ёлки отгоняют от дома мужчин, а при формировании эмбриона перемещают хромосомы так, чтобы в генетической лотерее выпадали только XX. То есть делают всё, чтобы рождались только девочки. Ель отнимает жизненную энергию, приводит к болезням и неудачам. С другой стороны, в еловой хвое много витамина C, поэтому хотя бы с болезнями это дерево сможет помочь, укрепив иммунитет. Но если хотите перестраховаться, можете избавиться от голубой ели на вашем участке.

Чем опасна ива

Помните, как в «Гарри Поттере» Гремучая Ива пыталась убить всё живое вокруг себя? Фото © «Шедеврум»

Наши предки не доверяли плакучей иве. Сам её вид вгонял в депрессию, а по некоторым свидетельствам, в ветвях этого дерева прятались злые духи в обличье красивых девушек. Это растение прочно связано с утопленницами: говорят, оно специально манило к себе депрессивных женщин и заставляло их страдать ещё больше. Если вы страдаете от душевной боли, избавьтесь от ивы, иначе она усилит вашу грусть.

Чем опасен вяз

Если вы не уверены в себе, не сажайте вяз. Он помогает только лучшим. Фото © Wikipedia

Ещё друиды древних кельтов считали, что вяз — дерево смерти. Они называли его «ильм» и считали, что растение — энергетический вампир. Оно поглощало человеческую энергию. Считается, что только самые волевые люди могут справиться с вязом у себя на участке. Из других он будет просто высасывать энергию, вызывать недомогания и болезни. Но не только: население Британии в древние времена замечало, что вяз может убить случайного прохожего, скинув на него ветвь. Опасный сосед.