Эти 6 звёзд СССР могли бы жить и сейчас, но их убил зелёный змий — трагические подробности

Советский кинематограф подарил нам множество незабываемых образов и героев. Но за экранным блеском часто скрывались настоящие человеческие трагедии. Мы вспоминаем шестерых талантливых актёров, чьи жизни оборвались из-за алкогольной зависимости — болезни, которая не щадит ни звёзд, ни обычных людей.

Олег Даль — гений, который сгорел в 39 лет

Смерть от алкоголя — как погибли знаменитые актёры СССР. Фото © «Золотая мина» (ТВ, 1978), режиссёр Евгений Татарский, сценаристы Павел Грахов, Артур Макаров / Kinopoisk

Звезда «Золотой мины» и любимец советской публики умер в 39 лет от сердечного приступа. Но, конечно, этому предшествовали годы тяжёлого алкоголизма. Олег Иванович пил настолько сильно, что его в конце концов выгнали из МХАТа — представляете, какой позор для артиста такого уровня! А ведь, по свидетельству вдовы Елизаветы, у него изначально было слабое здоровье и больное сердце.

Трагический финал в киевском отеле

3 марта 1981 года Олег Даль скончался в гостиничном номере во время творческой командировки в Киеве. По распространённой версии, сердечный приступ спровоцировало употребление спиртного, которое было строго противопоказано актёру. Дело в том, что Даль был «зашит» — ему поставили противоалкогольную капсулу, но он не выдержал и всё равно выпил.

Юрий Богатырёв — «чужой среди своих» в жизни и смерти

Алкогольная зависимость звёзд — почему умер Юрий Богатырёв. Фото © «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), режиссёр Никита Михалков, сценаристы Никита Михалков, Эдуард Володарский / Kinopoisk

Всесоюзная известность пришла к Богатырёву после фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», где он сыграл Егора Шилова. Это был идеалист и бессребреник — деньги у него никогда не задерживались. Но в последние годы жизни актёр пристрастился к алкоголю, потерял физическую форму, и его стали меньше приглашать в кино.

Смерть в 41 год от сердечной недостаточности

Друзья объясняли пристрастие к алкоголю переживаниями актёра по поводу своего внешнего вида в глазах других людей. Невостребованность и творческую неудовлетворённость он пытался залить спиртным. В результате — смерть в 41 год от острой сердечной недостаточности.

Георгий Бурков — комедийный гений с трагической судьбой

Трагические судьбы актёров СССР — алкоголь как причина смерти. Фото © «Калина красная» (1973), режиссёр Василий Шукшин, сценарист Василий Шукшин / Kinopoisk

«Калина красная», «Гараж» — фильмы, где Георгий Иванович создавал незабываемые образы простых советских людей. Его герои были живыми, настоящими, с человеческими слабостями и достоинствами. К сожалению, сам актёр оказался слабее своих персонажей — алкоголь медленно, но верно убивал его.

Разрушенные сосуды и подорванное здоровье

К 57 годам здоровье Буркова было в катастрофическом состоянии. Сосуды, разрушенные годами пьянства, уже не могли нормально функционировать. Врачи после вскрытия говорили: «Как он вообще жил с такими сосудами?» Это была медленная смерть, растянутая на годы ежедневного употребления алкоголя.

Андрей Краско — астматик, который пил и курил

Известные актёры, кто умер от алкоголизма в молодом возрасте. Фото © «Блокпост» (1998), режиссёр Александр Рогожкин, сценарист Александр Рогожкин / Kinopoisk

С самого детства Андрей рос болезненным ребёнком. Матери даже пришлось уволиться с работы, чтобы больше времени проводить с сыном и следить за его здоровьем. Но уже взрослый актёр Андрей Краско страдал алкогольной и никотиновой зависимостью в тяжёлой форме. И это при том, что у него была астма!

Астма и алкоголь — смертельное сочетание

Представьте: у человека больные лёгкие, ему тяжело дышать, а он ещё добавляет к этому никотин и этиловый спирт. Алкоголь угнетает дыхательный центр, никотин сужает сосуды и бронхи. Для астматика это буквально игра со смертью. Но Андрей Иванович не мог остановиться — зависимость оказалась сильнее инстинкта самосохранения.

Алкогольный инфаркт в 48 лет

4 июля 2006 года сердце Краско не выдержало очередной нагрузки. Врачи называют такое состояние «алкогольный инфаркт» — когда сердечная мышца отказывается работать из-за токсического воздействия этанола. Смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Актёру было 48 лет — совсем немного до полувекового юбилея.

Георгий Юматов — от офицера до убийцы

Звёзды советского кино, которых погубила алкогольная зависимость. Фото © «Офицеры» (1971), режиссёр Владимир Роговой, сценаристы Кирилл Рапопорт, Борис Васильев / Kinopoisk

Герой «Офицеров» и фильма «Петровка, 38» — Георгий Александрович играл настоящих мужчин, честных и благородных. В жизни алкоголь превратил его в совсем другого человека. Пил он очень сильно, и однажды это привело к трагедии — в состоянии опьянения Юматов убил человека.

От героя экрана до преступника

Трудно поверить, что актёр, игравший благородных офицеров, способен на убийство. Но алкоголь меняет личность до неузнаваемости. Юматов в пьяном виде застрелил человека, за что получил условный срок. Этот случай окончательно сломал его как личность — совесть и пьянство не давали ему покоя до самой смерти.

Смерть от разрыва аорты

В 1995 году Георгий Александрович перенёс тяжёлую операцию по удалению аневризмы брюшной аорты. Врачи предупреждали: никакого алкоголя, иначе швы могут не выдержать. Но он продолжал пить. В октябре 1997 года произошло то, чего все боялись, — аорта разорвалась. Смерть от внутреннего кровотечения мучительна: человек чувствует, как жизнь буквально вытекает из него.

Владислав Галкин — любимец телезрителей, который не смог остановиться

Как алкоголь убивал талантливых актёров — история Владислава Галкина. Фото © «Дальнобойщики» (сериал 2001 – 2012), режиссёры Юрий Кузьменко, Георгий Николаенко, сценаристы Юрий Солодов, Дмитрий Воронков и др. / Kinopoisk

Обаятельный Сашка из «Дальнобойщиков» — Владислав Борисович стал настоящей звездой российского телевидения. Зрители любили его за искренность и человечность. Но за кадром актёр боролся с алкогольной зависимостью, которая в итоге оказалась сильнее.

Нервное истощение и алкогольная интоксикация

К 2010 году организм 38-летнего актёра был серьёзно изношен. Постоянные стрессы, связанные с работой, плюс регулярное употребление алкоголя довели его до нервного истощения. Врачи после вскрытия пришли к однозначному выводу: смерть наступила от сочетания хронической алкогольной интоксикации и переутомления.

Остановка сердца в 38 лет

25 февраля 2010 года сердце Владислава Галкина остановилось навсегда. Острая сердечная недостаточность — так звучал официальный диагноз. Но близкие знали: это был закономерный итог многолетней борьбы с зелёным змием. Вся страна оплакивала талантливого актёра, который мог бы ещё долго радовать зрителей своим творчеством.

Алкоголизм не выбирает жертв по таланту

Смертельная зависимость актёров — алкоголизм в советском кинематографе. Фото © Freepik

Эти шесть историй — лишь малая часть трагедий, связанных с алкогольной зависимостью в советском и российском кинематографе. Талант, слава и деньги не защищают от этой болезни. Наоборот — творческие люди часто более уязвимы перед соблазном заглушить внутреннюю боль с помощью алкоголя.