Вот и всё, ты замужем теперь: 6 наших звёзд, кто сыграл тайную свадьбу и обескуражил этим всех

Многие думают, что жизнь знаменитостей — это сказка. Их комфорт в приоритете (по крайней мере, им так кажется), они катаются на красивых машинах и носят шикарную одежду. Но часто человеческая психика не выдерживает каждодневного существования на виду у всех. Многие уходят в агрессию, зависимости и прочий неадекват. Но наши герои нашли элегантный выход из положения: они пытаются скрывать важные вехи в своей жизни практически от всех. В материале расскажем о тайных свадьбах звёзд.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева породнилась с дальним родственником Михалковых-Кончаловских и внуком Юлиана Семёнова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

Телеведущая Настя Ивлеева решила выйти замуж за журналиста Филиппа Бегака. Свадьбу сыграли максимально камерно: расписка в ЗАГСе произошла ещё в конце прошлого года в тайне от всех, таким же образом прошло и празднество: в Ялте, с охраной и конфискацией телефонов у персонала. Свекровь Ивлеевой тоже узнала о событии из новостей. Дарья Семёнова, по собственным словам, «плачет в кулак», но верит, что это лучшие отношения её сына. После смерти отца, знаменитого ведущего Алексея Бегака, Филипп продолжил его дело, став журналистом. Свадебный отдых будет продолжаться до 31 мая и обойдётся более чем в два миллиона рублей.

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова выбрала в качестве супруга бизнесмена Петришина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _alesya_kaf_

Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина, бывшего партнёра Светланы Ходченковой, в 2021 году, 22 мая. Свадьба должна была пройти тайно, однако журналисты ещё до 22-го числа рассекретили всё: и беременность, и заключение брака. Правда, сейчас молодая семья переживает не лучшие времена: Георгий задолжал приставам около 20 миллионов рублей и пропал из соцсетей. По последним данным, сейчас у него новый долг и работа за границей.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина тоже вышла замуж за Георгия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina

Ольга Серябкина, бывшая вокалистка группы SEREBRO, вышла замуж за Георгия Начкебию ещё в 2020 году. Молодой человек более 10 лет прожил в Австрии, там же справили тайную свадьбу. По словам знаменитости, очень трогательно, просто и со вкусом. А в 2025 году Ольга воспитывает трёхлетнего сына, но не показывает его публике. Серябкина считает, что малыш сам должен решить, хочет ли он появляться в соцсетях, когда вырастет.

Фёдор Инсаров (FEDUK)

Фёдор Инсаров подобрал себе подходящую партию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fedukone

Федук (Фёдор Инсаров) уже почти 10 лет (с 2018-го) находится в отношениях с Сашей Новиковой, дочерью ресторатора Аркадия Новикова. В 2021 году они поженились, но торжество было тайным: поклонники в соцсетях видели только одно фото из ЗАГСа. Через год после свадьбы, 2 марта 2022 года, у пары родилась дочь Нина. А в мае 2025-го Саша поделилась в соцсетях милым фото и написала, что трёхлетняя девочка съела своё первое в жизни мороженое.

Кети Топурия

Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kati_one_official

Кети Топурия из группы A'Studio вышла замуж за Льва Деньгова, бизнесмена, и произошло это в 2020 году. Они устроили праздник только для родственников и близких друзей. И это в принципе стиль Топурии: она тщательно оберегает свою личную жизнь, очень редко показывает и Деньгова, и их совместного сына. В этом браке у Топурии родились сын Адам и дочь Николь.

Женя Малахова

Женя Малахова с мужем часто посещает театры. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malahovajenya

Женя Малахова — бывшая участница группы Reflex. В 2020 году у неё появился второй муж, Андрей Тарасов. Свадьба была тайной, да и личность супруга тоже была раскрыта не сразу: счастье любит тишину. А в прошлом году Малахова родила дочку, своего второго ребёнка. С пополнением певицу поздравили Анна Семенович и Лиза Моряк.