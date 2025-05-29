Свадебная конспирация: Женитьба Ивлеевой прошла под строгим контролем в Ялте
На свадьбе Ивлеевой персоналу запретили телефоны и угрожали увольнением
Настя Ивлеева и Филипп Бегак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_agentgirl_
Свадьба Насти Ивлеевой и Алексея Бегака, прошла в строжайшей секретности в одном из элитных отелей Ялты и поразила мерами предосторожности, об этом стало известно Super.ru
Для того чтобы избежать утечки информации, у персонала отеля изъяли мобильные телефоны и вели видеонаблюдение, угрожая штрафами и увольнением за распространение любых материалов.
По данным издания, аренда в одном из самых дорогих отельных комплексов на шесть дней обошлась молодожёнам почти в 4 миллиона рублей, включая виллу XIX века за 270 тысяч рублей в сутки для себя и номера с коттеджами для гостей. После торжества, гости и молодожёны смогли расслабиться у бассейна и посетить баню.
Напомним, блогерша Настя Ивлеева и её партнер Филипп Бегак тайно вступили в брак. Она поделилась красивыми фотографиями с церемонии в своих социальных сетях. Отец Ивлеевой признался, что новость о её замужестве стала для него неожиданностью, а мать Бегака также не была в курсе событий. После свадьбы Ивлеева стала более открытой в отношении своей личной жизни. В своём блоге она недавно в шутку назвала мужа «занудой» из-за его необычных проявлений внимания. Вместо ожидаемых дорогих автомобилей, гаджетов, ювелирных изделий или цветочных букетов, организатор вечеринки получает в подарок редкие книги.