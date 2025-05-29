Свадебная конспирация: Женитьба Ивлеевой прошла под строгим контролем в Ялте

Свадьба Насти Ивлеевой и Алексея Бегака, прошла в строжайшей секретности в одном из элитных отелей Ялты и поразила мерами предосторожности, об этом стало известно Supe r.ru

Для того чтобы избежать утечки информации, у персонала отеля изъяли мобильные телефоны и вели видеонаблюдение, угрожая штрафами и увольнением за распространение любых материалов.

По данным издания, аренда в одном из самых дорогих отельных комплексов на шесть дней обошлась молодожёнам почти в 4 миллиона рублей, включая виллу XIX века за 270 тысяч рублей в сутки для себя и номера с коттеджами для гостей. После торжества, гости и молодожёны смогли расслабиться у бассейна и посетить баню.